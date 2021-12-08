«البولشوي» العالمية تواجه نجم الباليه المصري هاني حسن

شهد مسرح مركز المنارة للمعارض والمؤتمرات، مساء أمس الثلاثاء، عرض باليه بعنوان "استنشاق الضوء" بمشاركة من فرقة "البولشوي" الروسية العالمية وفرقة الباليه الإمبراطورية الروسي أمام نجم الباليه المصري والراقص الأول بفرقة باليه أوبرا القاهرة هاني حسن، المشارك المصري الوحيد بهذا العرض.

عرض باليه

تضمن "استنشاق الضوء" عدة رقصات مزجت بفلسفة فنية تعبر عن الألوان التي يتكون منها الضوء، إذ عبرت مقطوعة من "دون كيشوت" عن اللون الأحمر، بينما عبرت مقطوعة من "كسارة البندق" عن اللون الوردي، أما اللون الأخضر فكان رقصة الفالس وأدايجو من عرض "الجميلة النائمة"، كما اختير مقطع "سلاح الفرسان" من أوبرا "وليام تيل" للتعبير عن اللون الأصفر.

عرض باليه

بينما قدم "حسن" مقطع من عرض "سبارتاكوس" مع الراقصة كاترينا زابريجنايا للتعبير عن اللون الذهبي، كما قدم معها أيضًا مقطوعة من الفصل الثاني لـ"بحيرة البجع" للتعبير عن اللون الأزرق.

عرض باليه

ومن جانبه، يقول هاني حسن: بدأنا الاستعداد للعرض منذ ما يقرب من 6 أشهر، بعد أن تلقيت اتصالا من الجانب الروسي يطلبون مشاركتي معهم كعنصر مصري، إذ أنها عادة سنوية أن تقيم الفرق الروسية حفلاتها الهامة في هذا الوقت من العام، تحت إشراف السفارة الروسية والمركز الثقافي الروسي في مصر.

وأضاف، أن الحفل من تنظيم مؤسسى "روس أتوم" الروسية المشاركة في صناعة المفاعل النووي المصري في الضبعة، ولذلك يعبر العرض عن الألوان التي تمثل الطاقة المتجددة والتنوع الخارج من اللونين الأساسيين في الكون وهم الأبيض والأسود.

وأشار "هاني"، أنه يشعر بالفخر الكبير لمشاركة أربعة "سوليست" من أبناء أكبر فرقتين للباليه في العالم، وهي مشاركة تعبر عن الاتواصل العميق بين مصر وروسيا وخاصة في الفنون الرفيعة، مؤكدًا أن اختياره للمشاركة يرجع لتاريخه على المسارح الروسية بالبطولة والمشاركة، وبخاصة على مسرح بشكورتستان اوفا لعامين متتاليين، كما قمت ببطولة عرضي روميو جولييت والجمال النائم.