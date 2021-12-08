الأنبا باسيليوس فوزي يجري عدة نشاطات رعوية مع بداية صوم الميلاد

قال المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، إن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بحضور الأب كيرلس مكسيموس، راعي كاتدرائية يسوع الملك، بمقر المطرانية.

يأتي هذا استعدادًا لافتتاح وتدشين كنيسة السيدة العذراء بجاهين، بمشاركة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والمطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وبعض أعضاء السينودس البطريركي المقدس.

هذا ولفت الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، إلى تفقد خدمة إيمان ونور بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.