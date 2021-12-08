الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس فوزي يجري عدة نشاطات رعوية مع بداية صوم الميلاد

باسيليوس فوزي
باسيليوس فوزي

قال المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، إن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بحضور الأب كيرلس مكسيموس، راعي كاتدرائية يسوع الملك، بمقر المطرانية.

يأتي هذا استعدادًا لافتتاح وتدشين كنيسة السيدة العذراء بجاهين، بمشاركة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والمطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وبعض أعضاء السينودس البطريركي المقدس.

هذا ولفت الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، إلى تفقد  خدمة إيمان ونور بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

الانبا باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي مطران المنيا صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي لأب باسيليوس فوزي

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