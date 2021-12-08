الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول روسى: «بايدن» وعد «بوتين» بمناقشة قضية عدم التوسع مع الحلفاء فى الناتو

الناتو
الناتو

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغ الرئيس بوتين، بأنه سيناقش توسع الناتو باتجاه الشرق مع زملائه في الحلف استجابة لمخاوف بوتين.

ونسبت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء، إلى أوشاكوف قوله، في تصريحات له في أعقاب محادثات بوتين وبايدن: "لقد قال (بايدن) إنه سيناقش كل المخاوف التي أعرب عنها الجانب الروسي بين حلفائه"، وأكد مجددًا أن الرئيسين كلفا ممثليهما بالنظر في هذه القضية الحساسة في المستقبل القريب جدًا.

وردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا تخطط لسحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا تساءل أوشاكوف، قائلًا: "أين بالضبط من المفترض أن نسحب قواتنا الموجودة بالفعل على الأراضي الروسية؟"، وأن "القوات الروسية موجودة على أراضيها ولا تهدد أحدًا، وهذا ما قاله الرئيس الروسي".

ونقل أوشاكوف، عن الرئيس الروسي قوله في المحادثات مع بايدن: "أنتم أيها الأمريكيون قلقون من كتائبنا المتمركزة على الأراضي الروسي على بعد آلاف الكيلومترات من الولايات المتحدة، بينما نحن بالفعل قلقون بشأن أمننا وأمن روسيا بالمعنى العالمي"، وهذا هو تقريبًا ما قاله بوتين في نهاية المحادثات ملخصًا تبادل الآراء بشأن هذه القضية.

وقال المسئول إن منظور المناقشات بشأن مخاوف موسكو من توسع الناتو شرقًا تم تعريفه على أنه قريب تمامًا، ويمكنني القول إنه سيكون من المنطقي مناقشة قضايا توفير الضمانات الأمنية المطلوبة لنا، بما في ذلك في سياق عدم نشر أسلحة هجومية وعدم توسع الناتو باتجاه الشرق في مجموعة الاستقرار الاستراتيجي.

موسكو الناتو

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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