أمطار غزيرة ورياح شديدة تجتاح الإسكندرية (فيديو)

تعرضت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، لأمطار غزيرة، ورياح شديدة، حيث اجتاح الطقس السيئ، والعاصفة الترابية المدينة الساحلية، بالتزامن مع توقعات الأرصاد الجوية ونوة قاسم التي تضرب المحافظة.

نوة قاسم بالإسكندرية

وشهدت سواحل المدينة ارتفاع أمواج البحر والتي تخطت 6 أمتار، والذي نتج عنه انحسار في المساحة الرملية بشواطئ شرق الإسكندرية، مما ادي لوصول الأمواج حتى سور الكورنيش.

نوة قاسم بالإسكندرية

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع الطقس السيئ الذي ضرب المدينة، ونشرت شركة الصرف الصحي البدالات وسيارات شفط المياه والتدخل السريع يجميع النقاط الساخنة.

وتابع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعمال الحماية العاجلة علي طريق الكورنيش بالتنسيق بين الجهات التنفيذية التابعة لمحافظة الإسكندرية، في إطار مواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تواجهها محافظة الإسكندرية، وضمن خطة أعمال الحماية العاجلة لطريق الكورنيش.

نوة قاسم بالإسكندرية

كما دفع جهاز حماية الشواطئ، وشركة المقاولين العرب المنفذة للأعمال، إنزال عدد من الكتل الخرسانية كمصدات للأمواج نظراً للتغيرات المناخية وموجة التقلبات الجوية التي أدت إلي إرتفاع أمواج البحر إلي 5 متر في بعض الأحيان.

وأعلنت شركة صرف صحي الإسكندرية رفع حالة الطوارئ منذ ورود تقرير تنبوء هيئة الأرصاد بموجة التقلبات الجوية، وحذرت من موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة خلال يومي، الثلاثاء والأربعاء، طبقا للتحذير البحري الوارد من هيئة الأرصاد الجوية.

نوة قاسم بالإسكندرية

وناشدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين بالحذر من موجة الطقس السئ، طبقاً لتقرير الأرصاد، حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة، مما يسبب اضطراب الملاحة البحرية علي غرب البحر المتوسط وتصل سرعة الرياح إلي (50 – 70 كم/ ساعة)، وإرتفاع الأمواج لأكثر من 5 متر اليوم الأربعاء مع فرص سقوط أمطار.

وحذرت محافظة الإسكندرية، المواطنين، بتوخي الحيطة والحذر بسبب سرعة الرياح وإرتفاع الأمواج، وتقليل سرعة السيارات بقدر ما يمكن، وعدم الوقوف تحت اللافتات علي الكورنيش، وتجنب السير تحت البلكونات القديمة والمتهالكة.

نوة قاسم بالإسكندرية

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

نوة قاسم بالإسكندرية

كما أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة اليوم بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل امتحانات غداً للطلاب الذين لديهم امتحانات فى موعد آخر، وذلك نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وتستمر خلال الساعات القادمة، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.