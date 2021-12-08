التحفظ على 1180 لتر من الزيوت المعدنية غير صالحة للاستخدام بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، التحفظ علي 1180 لتر من الزيوت المعدنية، داخل مخزن بدون ترخيص معبئة بعبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن للزيوت المعدنية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، لمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار فى السلع مجهولة المصدر، حيث يقوم بحيازة وتخزين كميات من الزيوت المعدنية الخاصة بالسيارات غير المطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر، بقصد طرحها للبيع بالأسواق.

تم مداهمة المخزن والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 1180 لتر من الزيوت المعدنية، داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، قبل ترويجها بالأسواق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.