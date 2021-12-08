عصابة نسائية تنصب على رواد «فيسبوك» بالتجمع: «ننشر صور سيدات أجانب»

تناقش الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، المتهمات بتكوين تشكيل عصابي نسائي للنصب والاحتيال على المواطنين في منطقة التجمع.

واعترفت السيدات بأنهن يقمن بنشر صور للسيدات الأجانب على صفحات فيسبوك للنصب على المواطنين واستدراجهم لحساباتهن ثم يبتزوهن للاستيلاء على أموالهم.

كما استغلوا ضحاياهم وزعموا امتلاك مبالغ مالية وترغبان فى إرسالها للبلاد بقصد استثمارها في مجال التجارة أو التبرع بها في أعمال الخير ومساعدة الفقراء وعلاج المرضى نظير حصول الضحايا على نسبة ربح.

وعقب ذلك يتم إيهامهم بوصول تلك الأموال للبلاد عن طريق إحدى شركات الشحن ولتسلمها يجب إيداع مبالغ مالية فى حسابات بنكية محددة كرسوم إدارية وتخليص جمركي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام سيدتين "إحداهما تحمل جنسية إحدى الدول"، مقيمتين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيل عصابي.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهما وبحوزتهما 2 جهاز حاسب آلى "لاب توب"، 3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي.

وبفحص الأجهزة تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، كما تم التوصل لأحد الضحايا الذي أكد تعرضه لواقعة نصب واحتيال من قِبل المتهمتين، والاستيلاء منه على مبلغ مالي بذات الأسلوب الإجرامي.

وبمواجهتهما اعترفتا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.