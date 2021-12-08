الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لحصر الخسائر.. المعمل الجنائي يفحص حريق شب في مخزن أخشاب بأوسيم

الحريق
الحريق

يفحص المعمل الجنائي في الجيزة، اليوم الأربعاء، حريق نشب داخل مخزن أخشاب بشارع المسابك بمنطقة القومية العربية بدائرة مركز شرطة أوسيم ؛ لإعداد تقرير حول سبب الحريق، وحصر الخسائر.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن أخشاب بشارع المسابك بمنطقة القومية العربية بدائرة مركز شرطة أوسيم.

البداية كانت بتلقي الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن أخشاب بشارع المسابك بمنطقة القومية العربية بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

حصر الخسائر سبب الحريق مركز شرطة أوسيم المعمل الجنائي الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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