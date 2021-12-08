بحضور السيسى.. مدير «الإيسسكو» يلقى قصيدة شعرية «فى حب مصر»

أهدى الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإسيسكو"، قصيدة في حب مصر وتطويرها.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، تحت عنوان "رؤية المستقبل"، والمؤتمر الرابع عشر للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء في كلمات قصيدة المالك:

يا مصر يا مصر يا أرض الكنانة والهرم والنيل يسقى ما نثرت من القيم

قد سطر التاريخ مجدك بارتقاء وعلا ففاق الشاهقات من القيم

واليوم أرضك منارة للطامحين وللشباب ذوى الهمم

بين النجوم أرى ضياءك ساطعا وأراك مثل الدر للحسن الأتم

تذهو الثقافة والتراث تألقا فيما بينت من الحضارة للأمم

إن قلت مصر طابت الدنيا لنا رباه فاحفظ مصر شماء العلم

رباه فاحفظ مصر شماء العلم تحيا مصر