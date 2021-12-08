الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن حياة كريمة

الكشف على 175 طفل ضمن مبادرة «سلامة قلبك» بقرية الغريب بزفتي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قافلة مبادرة "سلامة قلبك" ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بقرية الغريب مركز زفتى، وذلك بمشاركة مؤسسة الفنان محمد ثروت الخيرية، حيث تهدف المبادرة للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب وأيضًا الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية (جهاز الكشف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب وجهاز الإيكو).

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مبادرة «سلامة قلبك» 

وأعلن محافظ الغربية، عن الكشف على 175 حالة من الأطفال خلال القافلة، وبالكشف تم رصد 3 حالات روماتيزم القلب، وسيتم متابعة الحالات بمقر جمعية قلوب أصحاء لروماتيزم القلب بالمحلة الكبرى، حيث  تتبنى الجمعية علاج حالات القسطرة وعمليات القلب المفتوح.

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مبادرة «سلامة قلبك» 

وعلى هامش القافلة، تم عقد ندوة توعية للمدرسين والتلاميذ عن طرق الوقاية من أمراض القلب، وكذلك التوعية للوقاية من روماتيزم القلب.

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مبادرة «سلامة قلبك» 
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مبادرة «سلامة قلبك» 

 

الكشف على ١٧٥ طفل ضمن مبادرة سلامة قلبك بقرية الغريب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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