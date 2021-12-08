الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مصنع عسل نحل مغشوش وبدون ترخيص في منطقة المرج

عسل نحل
عسل نحل

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة ، اليوم الأربعاء، من ضبط مسئول عن مصنع تعبئة ؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص، بمنطقة المرج.

وتبين من الفحص استغلال المتهم المصنع فى تعبئة كميات كبيرة من المواد الغذائية "عسل نحل" مجهولة المصدر وبدون بيانات تُفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على "4,240 طن عسل نحل- 3750 عبوات فارغة "معدة للتعبئة"، 5000 ملصق ، ۲۰۰۰ غطاء بلاستيك، 6 أدوات تصنيع" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث التموين مسئول مصنع تعبئة منطقة المرج دون ترخيص المواد الغذائية

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وائل لطفي

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