حملات نظافة مكثفة بقرى كفر الشيخ

‏شهد مركز ومدينة سيدى سالم ومصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل وتسليك خفض المنسوب، وتحسين الخدمات والمرافق، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، وإزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول، وتسليك خطوط خفض المنسوب وأعمال الرش والتطهير بالمدينة، وقري تيدا، وبرية لاصيفر، ودمرو، والروضة، والفقهاء القبلية، والبلاصي، والقصابي، والقن، وأبو غنيمة، ومنشأة عباس، وتيدا، والحدادي.

وتابع رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، انتظام سير العمل بالوحدة الصحية بقرية أبو عيسى التابعة للوحدة المحلية بقرية البلاصى، والوقوف على مدى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلالها، بالإضافة إلى متابعة دفتر الحضور والانصراف وسير العمل بمدرسة السبعين الإعدادية، والوحدة الصحية بعزبة 3 بقرية التفتيش، وأشرف على أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقرية برية لاصيفر، وإصلاح كسر خط مياه الشرب 4 بوصة بقرية البحيري. ‏ ‏

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال النظافة والتجميل بمنطقة السلام (أ)، وشملت الحملة نظافة الشوارع وتقليم الأشجار ورفع التراكمات، فضلاً عن إزالة الحشائش وتسوية الرمال بالمنطقة الواقعة بين الكورنيش الجديد والقديم بمنطقة الزهراء، بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات، واللوح الضوئية الخاصة بالتحكم في الإنارة.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.