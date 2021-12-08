بعد وعكتها الصحية.. ما هو النظام الغذائى اليومى للملكة إليزابيث؟

تعرضت الملكة البريطانية لوعكة صحية في الأسابيع الأخيرة، ولكن على الرغم من ابتعادها عن الأضواء تلك الفترة للراحة، لا تزال الملكة تستمر بتنفيذ ارتباطاتها بنفسها المفعمة بالحيوية.

ويعلم كثرون، أن صاحبة الجلالة تحب قضاء الوقت في الهواء الطلق، وتمشية كلابها، لذا فإن كل هذا الهواء النقي بلا شك يساهم في تعزيز نظام المناعة لديها، أيضًا تأكل الملكة نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا، نوضح في السطور التالية.

لدى الملكة فريق من الطهاة الموهوبين في قصر باكنجهام وقلعة وندسور، يلبي لها وجباتها الشخصية والولائم، الطاهي الملكي السابق دارين مكجرادي في وقت سابق قال، إنه كان يتم إرسال كتاب قوائم طعام، مكتوب بالفرنسية ظ، إلى الملكة كل أسبوع، ويحتوي على مجموعة متنوعة من الوصفات.

ماذا تأكل الملكة على الإفطار؟

ذكرت مجلة House and Garden أن الملكة تبدأ يومها بشاي إيرل جراي- بدون الحليب والسكر - بجانب البسكويت وهى مع كلابها، ثم يأخذ لها الشيف الإفطار في غرفة الطعام الخاصة لها في قصر باكنجهام، حبث إنها تفضل تناول الحبوب واللبن والخبز المحمص والمربى.

تحب الملكة أيضًا تناول الأسماك على الإفطار، كما جاء في كتاب العشاء في قصر باكنجهام، وهو كتاب يستند إلى اليوميات والذكريات الشخصية للخادم الملكي تشارلز أوليفر، كما أن الملكة تعشق أيضًا استخدام الحدوق المدخن كطبق على الإفطار".

ماذا تأكل الملكة على الغداء؟

تستمتع الملكة ببعض الأمور البسيطة لتناول طعام الغداء، مثل طبق من الأسماك والخضروات، وقال الشيف دارين لمجلة House and Garden إن الملكة تحب تناول السبانخ أيَا في وجبة الغداء، وبعض أنواع الأسماك.

كما كشفت الشيف، دارين ماكجرادي، أن الملكة تحب كعكة بسكويت الشوكولاتة وكعكة الزنجبيل، وسندويشاتها المفضلة هي الخيار والبيض والسلمون المدخن.

ماذا تأكل الملكة على العشاء؟

تتنوع أطباق عشاء الملكة وهي تشمل مزيجًا من اللحوم أو الأسماك والخضروات، وكشف دارين: "بالنسبة للطبق الرئيسي، يمكن أن يكون شرائح اللحم الجيلية وشرائح اللحم مع صوص الماشروم".