دمياط تتصدر محافظات الجمهورية فى تلقى لقاحات كورونا

قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن محافظة دمياط حققت أعلى نسب في مستهدف اللقاحات للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وتوجه وكيل وزارة الصحة بدمياط بالشكر والتقدير إلى الدكتور إيهاب محمود إبراهيم المشرف العام على مراكز اللقاحات بالمحافظة، و مديري الإدارات الصحية، والفريق الإشرافي، ومشرفي الطعوم، ومشرفي مركز المعلومات، وجميع العاملين بمراكز اللقاح، على مجهوداتهم في تصدر محافظه دمياط لأعلي نسب تحقيق مستهدف اللقاحات للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وقامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بدمياط بضبط فني صيانة كهرباء منتحلًا صفة طبيب ويمارس مهنة العلاج الطبيعي، حيث تم ضبط فني صيانة «ح. ر» داخل مجمع طبي غير مرخص بكفر البطيخ، يقوم بالكشف على المرضى وانتهاك خصوصيتهم وإعطاء وصفات طبية للمرضى واستخدام الإبر الصينية والحجامة وأجهزة العلاج الطبيعي، وتم ضبطه بواسطه لجنة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتورة سارة العوضي، وبحضور كل من الدكتور كريم عطاالله، رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر سعد، والدكتور عزت البيلي رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر البطيخ.

وتم تشميع العيادات ووضع الشمع الأحمر على بابها، وتم التنسيق مع رجال الشرطة بمركز كفر البطيخ، و تم القبض على المذكور متلبسًا أثناء الكشف على أحد الحالات «ه . ع»، وتم عمل محضر شرطة بالواقعة، وجاري اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال ذلك.

وتم تشميع العيادات ووضع الشمع الأحمر على بابها، والتنسيق مع رجال الشرطة بمركز كفر البطيخ، و تم القبض على المذكور متلبسًا أثناء الكشف على أحد الحالات «ه . ع»، وتم عمل محضر شرطة بالواقعة، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث سيتم التحقيق معه في دمياط.

