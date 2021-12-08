الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

دمياط تتصدر محافظات الجمهورية فى تلقى لقاحات كورونا

الصحة بدمياط
الصحة بدمياط

قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن محافظة دمياط حققت أعلى نسب في مستهدف اللقاحات للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وتوجه وكيل وزارة الصحة بدمياط بالشكر والتقدير إلى الدكتور إيهاب محمود إبراهيم المشرف العام على مراكز اللقاحات بالمحافظة، و مديري الإدارات الصحية، والفريق الإشرافي، ومشرفي الطعوم، ومشرفي مركز المعلومات، وجميع العاملين بمراكز اللقاح، على مجهوداتهم في تصدر محافظه دمياط لأعلي نسب تحقيق مستهدف اللقاحات للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وقامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بدمياط بضبط فني صيانة كهرباء منتحلًا صفة طبيب ويمارس مهنة العلاج الطبيعي، حيث تم ضبط فني صيانة «ح. ر» داخل مجمع طبي غير مرخص بكفر البطيخ،  يقوم بالكشف على المرضى وانتهاك خصوصيتهم وإعطاء وصفات طبية للمرضى واستخدام الإبر الصينية والحجامة وأجهزة العلاج الطبيعي، وتم ضبطه بواسطه لجنة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتورة سارة العوضي، وبحضور كل من الدكتور كريم عطاالله، رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر سعد، والدكتور عزت البيلي رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر البطيخ.

وتم تشميع العيادات ووضع الشمع الأحمر على بابها، وتم التنسيق مع رجال الشرطة بمركز كفر البطيخ، و تم القبض على المذكور متلبسًا أثناء الكشف على أحد الحالات «ه . ع»، وتم عمل محضر شرطة بالواقعة، وجاري اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال ذلك.

وتم تشميع العيادات ووضع الشمع الأحمر على بابها، والتنسيق مع رجال الشرطة بمركز كفر البطيخ، و تم القبض على المذكور متلبسًا أثناء الكشف على أحد الحالات «ه . ع»، وتم عمل محضر شرطة بالواقعة، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث سيتم التحقيق معه في دمياط.
 

محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض صحة دمياط كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفى

«شهوة الملاك» لياسر عبداللطيف.. تحية للثمانينيات التى نحب حتى جرائمها

الأكثر قراءة

مصر تسقط محاربى الصحراء فى «ملحمة الجنوب» بـ«الكروت الملونة»

«الصحة» تكشف خبرًا سارًا بشأن متحور أوميكرون

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

«الأرصاد» تحذر من طقس غدٍ الأربعاء: رياح مثيرة للأتربة

محمد الباز: أبوتريكة منافق.. ولو راجل يستقيل من «بي إن سبورت»

«الصحة»: تسجيل 889 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

القس رفعت فكرى سعيد

بناء الوعي

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة إسرائيل فى مصر تُحيى الذكرى الـ44 لزيارة السادات (صور)

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر