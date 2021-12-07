النيابة تصدر قرارين في واقعة حريق شقة الهرم

باشرت النيابة العامة بالجيزة، الثلاثاء، تحقيقاتها في نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وطلبت النيابة تحريات المباحث في الواقعة، لتوضيح السبب الرئيسي وراء الحريق، كما أمرت باستدعاء قاطني الشقة لسؤالهم حول تفاصيل الحادث.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع جمال الضيف بمنطقة فيصل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات، وبينت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق في منشأة القناطر

شبّ حريق في مزرعة بنطاق مركز منشأة القناطر بالجيزة، حيث انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم السيطرة عليه وإخماده، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة بمنطقة منشأة القناطر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمُحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

يقوم حاليًا، رجال الحماية المدنية بعمليات تبريد الحريق عقب إخماده، وجاري تحديد الخسائر وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق.

كيفية الوقاية من الحرائق

وهناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها لمحاولة تفادي الحرائق قدر الإمكان وتضم :

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله

2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجنّب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة "الصيني" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.