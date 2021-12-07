الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اجتماع فلسطينى أردنى لبحث تطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى

اجتماع فلسطيني أردني
اجتماع فلسطيني أردني

 بدأت في مدينة رام الله، مساء اليوم أعمال الدورة السادسة لاجتماع اللجنة التحضيرية الفلسطينية الأردنية المشتركة لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

تبحث اللجنة على مدار يومين مجالات التعاون المشترك، خاصة في الاستثمار والتجارة والطاقة والمواصفات والمقاييس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والزراعة، إلى جانب التعاون في مجالات التعليم والسياحة والثقافة وغيرها، تحضيرًا لعقد اجتماع اللجنة المشتركة العليا برئاسة رئيس الوزراء محمد أشتية ونظيره الأردني بشر الخصاونة.

ترأس اجتماع اللجنة وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، بحضور سفير الأردن لدى فلسطين محمد أبووندي، وبمشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

وشدد الوزيران الفلسطيني والأردني -خلال الاجتماع- على ضرورة ترجمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقّعت سابقًا، واتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات الكفيلة لضمان التكامل الاقتصادي، بالرغم من سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن ينجم عن أعمال اللجنة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم من شأنها الارتقاء بالعلاقة الثنائية، وتستجيب إلى تطلعات القيادتين الفلسطينية والأردنية، لا سيما أن هناك تناغمًا في طبيعة اقتصاد البلدين، الأمر الذي يشكّل فرصة في تحسين التبادل التجاري.

وبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية العام الماضي 152.2 مليون دولار بانخفاض نسبته 6.3% عن العام الذي سبقه، فيما بلغت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى السوق الأردنية 50.5 مليون دولار خلال العام الماضي بزيادة قدرها 6.4% عن عام 2019.

وأكد الوزير الأردني أن الفرصة سانحة لتعزيز التبادل التجاري ودفعه ليصل إلى المستوى المنشود، في إطار العلاقات التجارية المميزة وتقارب طبيعة السوقين ونمط الاستهلاك في البلدين، معربًا عن أمله بأن تنبثق عن هذه اللجنة المزيد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تعزيز حجم التبادل التجاري وتنويع قاعدة السلع المتبادلة، وتحقيق المزيد من الاتفاقات والصفقات التجارية. 

رئيس التحرير

وائل لطفى

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