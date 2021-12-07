يوم ترفيهى لطلاب مدارس التربية الخاصة بواحة ميدوم فى بنى سويف

واصلت محافظة بنى سويف احتفالاتها باليوم العالمي لذوي الإعاقة، حيث أناب المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة، لحضور اليوم الترفيهي الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف آثار بني سويف وإدارة التربية الخاصة، بمنطقة واحة وهرم ميدوم.

بحضور المحاسب محمد بكري، رئيس مركز ومدينة الواسطى، ورانيا عزت، مدير عام السياحة، والدكتورة ماريا لوندي، رئيس قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف آثار بني سويف، وأحمد ربيع، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم.

وتضمنت فعاليات اليوم الترفيهي، أداء طلاب مدارس التربية الخاصة فقرات فنية وغنائية، بمحيط واحة ميدوم، وتناول بعض الأكلات التي تشتهر بها القرى والمناطق المحيطة بالواحة، وذلك ضمن خطة المحافظة لإدخال البهجة والسرور على نفوس وقلوب الطلاب من ذوي الهمم ومشاركتهم احتفالهم باليوم العالمي الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام.

وشهد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أمس الإثنين، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمعاق الذي خصصته الأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر من كل عام.