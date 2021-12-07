الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الإدارة العامة لثقافة الطفل تنظم مسابقة ثقافية عن عميد الأدب العربي

الإدارة العامة لثقافة
الإدارة العامة لثقافة الطفل

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسى، عدد من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث أعد قصر شهداء ٢٥ يناير لثقافة الطفل مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة بمدرسة أمين سامى الإعدادية، وتناقشت ريهام نبيل عن أكبر صحراء فى العالم صحراء انتاركتيكا والتى تقع فى الصحراء القطبية وتبلغ مساحتها ما يقرب ١٣ مليون كيلو متر ويغطى الثليج ٩٨٪ من مساحتها ولكنها تعتبر موطن لجميع الحيوانات الصحراوية.

فى الوقت نفسه، ناقشت ريهام نبيل السيرة الذاتية لعميد الأدب العربى طه حسين الذى درس فى الجامع الأزهر ثم جامعه القاهرة قبل أن يسافر ليدرس التاريخ اليونانى فى جامعة باريس، وحصد على العديد من المنح والجوائز مثل منح الدكتوراه الفخرية من جامعة الجزائر، وحصل على جائزة نوبل فى الآداب، كما شغل منصب وزير التربية والتعليم فى مصر، إلى جانب تنفيذ ورشة فنية لعمل أشكال مختلفة تضمنت ورشة طباعة استنسيل نفذتها ناريمان نبيل.

يذكر أن طه حسين علي بن سلامة (15 نوفمبر 1889 - 28 أكتوبر 1973م)، وشهرته «طه حسين»، أديب وناقد مصري، لُقّب بعميد الأدب العربي. يعتبر من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة. لا تزال أفكار ومواقف طه حسين تثير الجدل حتى اليوم.

درس في الأزهر، ثم التحق بالجامعة الأهلية حين افتتحت عام 1908، وحصل على الدكتوراه عام 1914 ثم ابتعث إلى فرنسا ليكمل الدراسة. عاد إلى مصر ليعمل أستاذًا للتاريخ ثم أستاذًا للغة العربية. عمل عميدًا لكلية الآداب، ثم مديرًا لجامعة الإسكندرية، ثم وزيرًا للمعارف. من أشهر كتبه: في الشعر الجاهلي (1926) ومستقبل الثقافة في مصر (1938).

ذكرى رحيل عميد الأدب العربي طه حسين قصر ثقافة الطفل الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر شهداء 25 يناير حنان موسي

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وائل لطفى

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