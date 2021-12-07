أول صورة من فيلم «حامل اللقب» قبل طرحه بدور العرض

روّج الفنان هشام ماجد لفيلمه السينمائى الجديد “حامل اللقب” الذي يشاركه فيه البطولة الفنانة دينا الشربيني، والفنان محمد سلام.

ونشر هشام ماجد أول صورة من العمل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) معلقًا “حامل اللقب” قريبًا.

وجمعت الصورة بينه وبين الفنانة دينا محسن ويزو التي ظهرت في شكل امرأة حامل.

وانتهي هشام ماجد وفريق عمل الفيلم من تصوير العمل بالكامل، منذ شهور ودخل الفيلم بعدها مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لعرضه، حيث من المتوقع طرحه بدور العرض السينمائية في موسم رأس السنة.

أحداث فيلم “حامل اللقب”

تدور أحداث فيلم “حامل اللقب” في إطار من الفانتازيا ويقدم هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، كما تقدم الفنانة دينا الشربينى شخصية زوجته في أحداث الفيلم، ويحدث بينهما مفارقات كوميدية، وصور هشام ماجد عدة مشاهد داخل ستاد بتروسبورت الأيام الماضية، كما يتم تصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم في عدة مناطق بين منطقة التجمع الخامس وشوارع وسط البلد .

أبطال فيلم حامل اللقب

تدور أحداث فيلم “حامل اللقب” في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، ويعتبر أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو، والعمل من تأليف إيهاب بليل، وإخراج هشام فتحي، وبطولة هشام ماجد، دينا الشربيني ومحمد سلام، وأحمد فتحى.

من ناحية أخرى يواصل هشام ماجد، تصوير الموسم الثالث من مسلسل "اللعبة"، الذي أعلن صنَّاعه عن التحضير له خلال الفترة الماضية بعد النجاح الكبير الذي حققه جزأيه الأول والثاني.