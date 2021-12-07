فوز 7 مدارس في مسابقة «أوائل الطلبة» بالوادي الجديد

فازت 7 مدارس بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية على مستوى محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، في فعاليات اليوم الثاني من مسابقة "أوائل الطلبة" على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وقال جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، في بيان إعلامي له، إن اليوم الثاني من مسابقة أوائل الطلبة أسفر عن فوز مدرسة الثورة الابتدائية، ومدرسة بولاق الإعدادية في إدارة الخارجة التعليمية، وفوز مدرسة المعصرة الإعدادية في إدارة الداخلة التعليمية، فوز عائشة عبد الرحمن الابتدائية، ومدرسة النهضة الإعدادية في إدارة الفرافرة التعليمية، فوز مدرسة البشندي الابتدائية، فوز مدرسة بلاط الإعدادية، في إدارة بلاط التعليمية.

وأكد جمال، أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب، وتستهدف المسابقة طلبة وطالبات الصفوف النهائية من مدارس المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) للعام الدراسي الحالي، ويجري تنفيذ المسابقة على 4 مراحل، بدأت المرحلة الأولى من 6 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 20 ديسمبر 2021م، وسيجري توزيع هدايا للفائزين بالمركز الأول والثاني على مستوى الإدارات، ومستوى المحافظة ومستوى الجمهورية بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وأولياء الأمور.

ولفت جمال آدم، أن المسابقة برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبإشراف جمال آدم أمين الحزب بالمحافظة وذلك من خلال لجنة مشكلة بأمانة الحزب برئاسة أمين المحافظة ونائب رئيس اللجنة الدكتور أحمد سيد حرباوي، ومقرر اللجنة الدكتورة آلاء ذخيرة، وعضوية أمناء المحافظة بهيئة مكتب الحزب.

من جانبه أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، انطلاق المسابقة الكبرى لأوائل الطلبة والتي تأتى بالتنسيق والتعاون مع حزب مستقبل وطن حيث أطلقت إشارة البدء من مقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة وذلك يوم الإثنين 6 ديسمبر 2021م.