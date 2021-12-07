الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصر الفنون يعلن استمرار استقبال أعمال المقبولين فى صالون الشباب

قطاع الفنون بدار
قطاع الفنون بدار الاوبرا

أعلن قطاع الفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية فتح قصر الفنون يوم الجمعة المقبل الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ من الساعة ١١ صباحاً وحتى ٩ مساءً فى إطار استمرار استلام أعمال الفنانين المقبولين بالفرز الاول لصالون الشباب الدورة ٣٢؛ والذين لن تسمح ظروفهم فى تقديم أعمالهم يوم الخميس ٩ ديسمبر.

كان قطاع الفنون التشكيلية أعلن طرح "استمارة صالون الشباب الدورة 32" والتى تأتى تحت عنوان "الحلم.. أرض الإبداع".

كما أعلن القطاع عن مضاعفة جوائز هذه الدورة على النحو التالى: الجائزة الكبرى وقيمتها خمسون ألف جنيه، عدد ٨ جوائز صالون قيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيه، عدد ٢ جائزة تشجيعية قيمة كل جائزة خمسة عشر آلاف جنيه، بالإضافة لاستحداث جائزتين اقتناء لمتحف الفن الحديث.

وتشمل مجالات المسابقة الفنية كلا من: "التصوير، النحت، الخزف، الجرافيك، التجهيز فى الفراغ، الفنون الرقمية والميديا".

وكانت الدورة الـ ٣١ من صالون الشباب لعام 2021 أقيمت في شهر مارس الماضي تحت عنوان "ما يهمني الآن".

قصر الفنون بالأوبرا الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية صالون الشباب الدورة 32 الفنون الرقمية والميديا النحت

رئيس التحرير

وائل لطفى

«شهوة الملاك» لياسر عبداللطيف.. تحية للثمانينيات التى نحب حتى جرائمها

الأكثر قراءة

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

رحلة «أم مكة» من «زوجة صلاح» إلى «السيدة ماجى صادق»

الإسكندرية تعطل الدراسة وتؤجل امتحانات «رابعة ابتدائى»

«تاج الدين» يحذر من احتمالية ارتفاع إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة

بالأسماء.. ضحايا انفجار «دانة» داخل محطة للخرسانة بأكتوبر

أول رد من الزمالك على إرسال كارتيرون إنذارًا لتأخر مستحقاته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

القس رفعت فكرى سعيد

بناء الوعي

لواء. محسن الفحام

مناهضة العنف ضد المرأة

نجلاء رفاعي

خدع «دبور الإسماعيلية» للإفلات من العقاب

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر

اليوم.. اللجنة العليا «الفلسطينية الأردنية» تبدأ اجتماعاتها برام الله لتعزيز التعاون