قصر الفنون يعلن استمرار استقبال أعمال المقبولين فى صالون الشباب
أعلن قطاع الفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية فتح قصر الفنون يوم الجمعة المقبل الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ من الساعة ١١ صباحاً وحتى ٩ مساءً فى إطار استمرار استلام أعمال الفنانين المقبولين بالفرز الاول لصالون الشباب الدورة ٣٢؛ والذين لن تسمح ظروفهم فى تقديم أعمالهم يوم الخميس ٩ ديسمبر.
كان قطاع الفنون التشكيلية أعلن طرح "استمارة صالون الشباب الدورة 32" والتى تأتى تحت عنوان "الحلم.. أرض الإبداع".
كما أعلن القطاع عن مضاعفة جوائز هذه الدورة على النحو التالى: الجائزة الكبرى وقيمتها خمسون ألف جنيه، عدد ٨ جوائز صالون قيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيه، عدد ٢ جائزة تشجيعية قيمة كل جائزة خمسة عشر آلاف جنيه، بالإضافة لاستحداث جائزتين اقتناء لمتحف الفن الحديث.
وتشمل مجالات المسابقة الفنية كلا من: "التصوير، النحت، الخزف، الجرافيك، التجهيز فى الفراغ، الفنون الرقمية والميديا".
وكانت الدورة الـ ٣١ من صالون الشباب لعام 2021 أقيمت في شهر مارس الماضي تحت عنوان "ما يهمني الآن".