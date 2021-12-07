إغلاق ميناءى الإسكندرية والدخيلة لحين استقرار الأحوال الجوية

قررت هيئة ميناء الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق ميناءى الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح حرصًا على الأفراد والممتلكات.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، صباح اليوم، استمرار فتح بوغاز الهيئة العامة لميناءي الإسكندرية والدخيلة، رغم سوء الأحوال الجوية، وبدء نوة قاسم.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بميناءى الإسكندرية والدخيلة.

وضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، الأيام الماضية، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تزامنًا مع نوة المكنسة.

وفي سياق متصل، قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة بجميع المدارس واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

كما رفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، درجة الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات على مستوى المحافظة بالكامل، وذلك بالتزامن مع التنسيق الكامل مع كل أجهزة المحافظة، وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم تمركز معدات الصرف الصحي بالنقاط الساخنة البالغ عددها 103 نقاط على مستوى المحافظة.

وتعرضت الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح السبت، لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على السواحل الشمالية، بدءًا من اليوم، وهطول أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة.