الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

من خلال لغة الجسد.. كيف تعرفي أن زوجك يبادلك إحساس الحب؟

إحساس الحب
إحساس الحب

مع مرور سنوات العمر، وكلما أُضيفت سنة إلى سنوات الزواج، يشعر الزوجان بشيء من الملل والروتين، وتشعر الزوجة أنها أصبحت مهملة، تتردد بين البيت والأولاد ولا شيء أكبر من ذلك، حتى زوجها لا يقول لها كلمة واحدة تساعدها على تحمل أعباء الحياة، أو يخبرها من خلالها أنه لا يزال يحبها.

معظم الرجال لا يعرفون كيفية التعبير عن مشاعرهم من خلال الكلمات، ولكن يمكن ذلك من خلال تعبيراتهم ولغة الجسد الخاصة بهم، وهو ما نرصده في السطور التالية بحسب ماورد في موقع "Bhg".

نظرة العين:

من غير الضروري أن يتلفظ الزوج بكلمات الحب والغزل، فمن الممكن أن يعبر عن محبته لكي من خلال نظرة عينيه، التي تضم بداخلها كل الحب والود، إذَا يجب أن تنظري في عينيه، ربما تخبرك بكل ما عجز لسانه أو منعه كبريائه من قوله.

حركات يده:

إذا ارتجفت يده في كل مرة يراك فيها، وبالتحديد في المرات التي كنتم تلتقيان فيها قبل الزواج، فاعلمي أنه يحبك، وما يحدث الآن ما هو إلا نتاج الانشغال في العمل وما تتطلبه طبيعة الحياة القاسية، التي أخذته في دوامة لا مفر منها، ويجب عليكي أن تقدري هذا.

الحرص على مشاركتك في تناول الطعام:

طالما كان الزوج حريصًا على القدوم إلى المنزل في مواعيد الطعام متى سمحت له ظروفه بذلك، فاعلمي أنه يحبك، وفي حالة عدم قدومه إلى المنزل في أوقات الطعام، لا يعني هذا بالضرورة إهماله لكِ، إلا إذا كان يقوم بتكرار هذا التصرف طوال الأيام، أما إن قام بفعل ذلك مرة أو مرتين، فيعد هذا أمرًا طبيعيًا، المهم إنكِ تشعرين في النهاية أنه حريص على قضاء وقتًا سعيدًا معكم، من أجل سعادة الأسرة كلها.

الزوا روتين الزوا عشاء رومانس لغة الجسد خبراء لغة الج

رئيس التحرير

وائل لطفى

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