الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تطالب السيدات بالفحص المبكر عن سرطان الثدى مرة شهريًا على الأقل

وزارة الصحة
وزارة الصحة

طالبت وزارة الصحة والسكان السيدات بالحرص على إجراء الفحص الذاتي للثدي مرة شهريًا على الأقل للكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي.

وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الكشف المبكر يضمن الحصول نسبة شفاء عالية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه تقدم الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وكانت وزارة الصحة والسكان أطلقت مبادرة صحة المرأة مرأة  في شهر يوليو من العام الماضي، حيث تشمل الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لكافة السيدات بالمجان.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم توفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة في المراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية؛ لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية بما يضمن الاهتمام بالصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.

ولفتت إلى إتاحة كافة المعلومات الخاصة بمبادرة دعم صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، حيث يتم الربط الإلكتروني لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصِحة العامة.

وذكرت أنه يتم العمل بالمبادرة من خلال 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 4098 من الفرق الطبية، بالإضافة إلى مشاركة 112 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg ، بالإضافة إلي تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

وزارة الصحة والسكان سرطان الثدي دعم صحة المرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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