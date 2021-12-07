جامعة الجلالة تستقبل وفد وزارة التعليم الإماراتي لبحث التعاون المشترك

استقبلت جامعة الجلالة وفداً من وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان في استقبالهم الأستاذ الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، والأستاذ الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رنا زيدان أمين سر مجلس الأمناء، وممثلين من العمداء ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الجلالة.

كما ضم الوفد كلاً من؛ سعادة الدكتور حسان عبيد المهيري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الترخيص والجودة، ود. أحمد الشعيبي، نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية والطلابية بجامعة خليفة، والدكتور فيصل محمد العلي، مدير إدارة الخريجين وسوق العمل، والدكتورة سميرة عبد الرحمن الملا، مدير إدارة معادلة الشهادات، والدكتورة عائشة عبد الله، عميد تنفيذي بكليات التقنية العليا، والأستاذ الدكتور هاني القاضي، عميد كلية الابتكار التقني بجامعة زايد، وعلي جابر اليافعي، مستشار الوزير لتقنية المعلومات، والأستاذ أيوب إبراهيم، خبير إدارة الاتصال الحكومي والإعلام التربوي.

في بداية اللقاء؛ قام الدكتور أشرف حيدر غالب، بالترحيب بالضيوف وقدم عرضاً توضيحياً عن دور جامعة الجلالة ضمن المشروع القومي للجامعات الأهلية الجديدة، التي تم إنشاؤها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يتابع الجامعة عن كثب ويمدها بكل الدعم المطلوب، لتكون منارة للعلم والبحث العلمي في المنطقة.

وأبرز حيدر، خلال العرض أهداف جامعة الجلالة، مؤكداً علي إعداد جيل مختلف من الخريجين قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي من خلال برامج دراسية مميزة تخدم رؤية مصر 2030، ومن ضمن هذه البرامج برنامج الذكاء الاصطناعي، وهندسة الميكاترونكس، وهندسة تصنيع المواد، وبرامج علوم النانو، والتكنولوجيا الحيوية.

وأكد حيدر، على استعداد جامعة الجلالة الكامل لاستقبال الطلاب الوافدين من جميع انحاء العالم ولا سيما دولة الإمارات الشقيقة، منوهاً إلي توقيع الجامعة لاتفاقيات شراكة دولية مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، التي ستمنح شهادات مزدوجة في مجالات مختلفة، واتحاد تكساس الدولي التعليمي الذي يضم 15 جامعة من ولاية تكساس الأمريكية، وايضاً جامعة هيروشيما اليابانية، حيث يتم استضافة أساتذة يابانيين للتدريس بالجامعة.

وأوضح غالب، أن جامعة الجلالة تضم 4 مشاريع عملاقة؛ وهي مستشفى الجلالة الجامعي الذي ستخدم المنطقة بأكملها، ومركز وقاعة مؤتمرات كبري لاستقبال المؤتمرات والمنتديات الدولية والاقليمية، بالإضافة الي سكن جامعي فندقي، منوهاً إلي أن قرار إنشاء الجامعة يضم أيضاً تأسيس أكاديمية متقدمة للعلوم تهدف إلى خدمة الأبحاث العلمية.



وتابع حيدر، أن جامعة الجلالة تمثل امتداداً للعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة بعد افتتاح مشروع المونوريل الجديد، مما سيجعلها منطقة جذب سياحي وتعليمي في ذات الوقت.

وخلال اللقاء، قام رئيس جامعة الجلالة، بالرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالوفد الاماراتي، فيما يتعلق بكافة المجالات والتخصصات الموجودة بالجامعة، كما تم اصطحابهم في جولة داخل حرم الجامعة شملت قاعة المؤتمرات، وكليات الطب، والأسنان، والهندسة، مما أبدوا انبهارهم بكافة الإمكانيات الموجودة على أرض الواقع، مؤكدين على بحث سبل التعاون المشترك، للاستفادة من كافة هذه الإمكانيات.

وخلال اللقاء، قام رئيس جامعة الجلالة، بالرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالوفد الاماراتي، فيما يتعلق بكافة المجالات والتخصصات الموجودة بالجامعة، كما تم اصطحابهم في جولة داخل حرم الجامعة شملت قاعة المؤتمرات، وكليات الطب، والأسنان، والهندسة، مما أبدوا انبهارهم بكافة الإمكانيات الموجودة على أرض الواقع، مؤكدين على بحث سبل التعاون المشترك، للاستفادة من كافة هذه الإمكانيات.

وفي ختام الزيارة، قام الأستاذ الدكتور أشرف حيدر غالب، والدكتور حسان عبيد المهيري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الترخيص والجودة لدولة الإمارات المتحدة، بتبادل الدروع التذكارية، كما قام الوفد، بمرافقة رئيس الجامعة، لزيارة معالم مدينة الجلالة، والمناظر الخلابة التي تتمتع بها المنطقة علي البحر الأحمر، في أحضان هضبة الجلالة.

الجدير بالذكر، أن هذه الزيارة تأتي انطلاقاً من حرص جامعة الجلالة علي التعاون الدولي مع مؤسسات الدول العربية والأجنبية لتعزيز أواصر التعاون العلمي الدولي المشترك من خلال التبادل الثقافي والعلمي.