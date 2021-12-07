وفد طلابي من جامعة قناة السويس في زيارة هضبة ومنتجع الجلالة

توجه اليوم الثلاثاء، وفد طلابي لجامعة قناة السويس إلى هضبة ومنتجع الجلالة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وقيادة قوات الدفاع الشعبي.

تأتي الزيارة تحت رعاية الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية.

ويشرف على تنفيذ الزيارة عبدالله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومروة عدلي مدير إدارة النشاط الثقافي، وبالتعاون والتنسيق والمشاركة من خلال الادارة العامة للجامعات برئاسة علا كمال، ونجوى صلاح، مدير الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة للمشروعات القومية والتنموية الكبرى والعملاقة.

تقام الزيارة تحت شعار "الجمهورية الجديدة" ومنها أحد أهم القلاع "هضبة ومنتجع الجلالة"، وذلك في إطار التوجه نحو قضية "الوعي" الصحيح والسليم للطلاب ولشباب مصر.

يشارك بالحضور ضمن الوفد الطلابي مجلس اتحاد طلاب الجامعة بقيادة الطالب كريم محمد عبد الباري رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائبه الطالب احمد محمود احمد محمد.

يرافق الوفد أثناء الزيارة الدكتور السيد الشحات، بوزارة الشباب والرياضة، وطارق حماد شاهين، إخصائي الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وفي سياق متصل أشاد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس بجهود كليات الجامعة لدعم وتطوير برامجها وجودة خريجيها، مؤكدا على أهمية الاتفاقيات في تأهيل طلبة الجامعة ورفع مستواهم لمواكبة آخر مستجدات العصر الرقمي، وتوفير فرصة التعرف والعمل على الأجهزة المتطورة لإعداد خريجين مؤهلين للانخراط في سوق العمل فور تخرجهم.

وأوضح رئيس الجامعة أهمية الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز وتطوير برامج الجامعة وتوفير فرص لتدريب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وفقًا للاحتياجات المستقبلية داخل الدولة وخارجها.

وتماشيًا مع هذا السياق وقع كل من عميد كلية التمريض الدكتورة وفاء عبدالعظيم الحسينى وعميد كلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس والدكتورة داليا فياض اتفاقية تعاون بين الكليتين بشأن برنامج تدريبى عن الدعم الأساسى للحياه (Basic Life Support).

وأشارت الدكتورة وفاء عبدالعظيم إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى التعريف بالطريقة الصحيحة لتقييم المريض غير الواعى وسلسلة الحفاظ على الحياة والطريقة الصحيحة للإنعاش القلبى الرئوى للبالغين.

وأكملت الدكتورة داليا فياض أن موضحة أن البرنامج التدريبي يهدف إلى اكساب مهارات للمتدربين عن الطريقة الصحيحة للإنعاش القلبى الرئوى للأطفال والرضع والاختناق وكيفية فتح المجرى الهوائى واستخراج جسم غريب لكل من البالغين والأطفال والرضع، ديناميكية الفريق أثناء العمل ومساعدة المتدربين على معرفة كيفية استخدام مزيل لرجفان الخارجى الآلى، كيفية الاتصال بالإسعاف بعد تقديم مساعدة الدعم الأساسى للحياة.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس ونائبها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن أنه بناء على قرار مجلس الجامعة ومجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تم مد فترة التقدم لجائزة "الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع والبيئة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس " حتى ٢٨ فبراير.

ويُقدم الجائزة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية التابعة للإدارة العامة لمشروعات البيئة تحت إشراف المحاسب عمرو كشك مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة و السيدة منى أزوريس مدير عام إدارة متابعة المشروعات البحثية و التطبيقية.

وفي سياق متصل، استكملت جامعة قناة السويس خطتها التدريبية الموجهة لطلاب وطالبات المدارس، وذلك بزيارة مدرسة 24 أكتوبر الإعدادية، وتم تقديم برنامجين عن إدارة الوقت، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية على الفرد والمجتمع.

وأكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على توعية أفراد المجتمع داخل وخارج الجامعة، وتقديم كل إمكانياتها العلمية لدعم الطلاب فى مرحلة ما قبل التعليم الجامعى، خاصة بالبرامج الهادفة لنشر الوعي وتعديل السلوك..

وحاضر خلال البرنامجين الدكتورة نهى العاصي أستاذ مساعد التربية المقارنة والإدارة التربوي بكلية التربية، وأوضحت أهمية الوقت وإدارته باستخدام الطالب له لإنجاز المهام في التوقيت المحدد لها.

كما عرضت من خلال برنامج تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية على الفرد والمجتمع لمفهوم الإنترنت، وعيوبه ومميزاته، وكيفية انتشارها، مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي في بناء شخصية المراهقين وزيادة معارفهم بمختلف الثقافات.

أشرف على تنفيذ البرنامجين المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.