سقوط نصاب يوهم الشباب بضمهم للأندية الرياضية فى الغربية

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط نصاب يوهم الشباب بضمهم للأندية الرياضية فى الغربية.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، بشأن تضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء على أموالها بزعم إلحاق نجليها بفريق كرة القدم بأحد الأندية الرياضية بزعم إستغلال نفوذه وعلاقاته بمسئولى النادى "على غير الحقيقة" ، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها من المبلغة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إلحاق أبنائهم بفرق كرة القدم بالأندية الرياضية والإستيلاء على أموالهم .. على النحو المشار إليه تحت ذات الزعم ، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.