الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على ربة منزل تسرق متعلقات المواطنين في مدينة نصر

القبض على ربة منزل
القبض على ربة منزل

تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على ربة منزل لمزاولتها نشاطاً فردياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النصب" في مدينة نصر.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من مالك محل لبيع الهواتف المحمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بإعلانه على وسائل التواصل الاجتماعي عن "هواتف محمولة وأسعارها"، وأنه قد تلقى اتصالا هاتفيا من إحدى السيدات وطلبت منه شراء هاتف محمول، واتفقت معه على التقابل بإحدى المناطق بدائرة القسم، وفور وصولها تحصلت على الهاتف المشار إليه، وطلبت منه الانتظار لحين إحضار المبلغ المالي المطلوب عقب إيهامه بأنها مقيمة بذات المنطقة، إلا أنه اكتشف تعرضه لواقعة سرقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم ، لها معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة".. كما تم بإرشادها الضبط "الهاتف المحمول المستولى عليه - هاتف محمول - مبلغ مالى - 2 فيزا كارد بإسم المتهمة منسوب صدوره لأحد البنوك".

وبتطوير مناقشتها للربط بينها وبين قضايا مجهولة، اعترفت بمزاولتها نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النصب"، وأقرت بارتكابها 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وأضافت بقيامها بتصريف متحصلات تلك الوقائع لدى عميلها "سيىء النية" صاحب محل هواتف محمولة - بدائرة القسم - مقيم محافظة كفر الشيخ.

وشراء الهاتف المضبوط بحوزتها من متحصلات البيع وإنفاقها باقي المبالغ المالية على متطلباتها الشخصية، كما تم بإرشادها ضبط العميل سالف الذكر، وبحوزته الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه الثاني.

وأقر بتصرفه في بيع الهاتفان الآخران لأشخاص غير معلومين لديه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

 

عقوبة السرقة القبض مدينة نصر سرق ربة منزل مديرية امن القاهرة وسائل التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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