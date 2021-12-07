الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تبادل النيران مع الشرطة.. إصابة مسجل خطر بحوزته سلاح ناري بقنا

أعيرة نارية
أعيرة نارية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء، في ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته سلاح ناري وذخائر عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، بقنا.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية تواجد عنصر إجرامى، سبق اتهامه فى 6 قضايا "شروع فى قتل، سرقة بالإكراه، إطلاق أعيرة نارية" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا "قتل، شروع فى قتل، توقيع بالإكراه"- مقيم بدائرة مركز شرطة قنا بمحل إقامته.

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا  برئاسة اللواء طارق يحيى وقطاع الأمن المركزى لاستهدافه، وحال وصول القوات واستشعاره بها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف.

أسفر ذلك عن إصابة المتهم بعيار نارى بـ"ذراعه" وعُثر بحوزته على بندقية آلية،  كمية من الذخائر، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

قنا سلاح نارى مسجل خطر اصابة الشرطة تبادل النيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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