احتفالا باليوم العالمى لذوى الهمم.. قطر الندى برايل تصدر عددها الثانى عشر

استمرارًا لاهتمام مجلة قطر الندى، بالأطفال من ذوي الهمم، تحتفل المجلة بصدور العدد الثاني عشر من الإصدارات الخاصة بها وذلك بطريقة برايل، حيث تم إصدار العدد الأول منها باليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2019، وقد أهدت الهيئة العامة لقصور الثقافة النسخة الأولى من هذا الإصدار للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاحه لمعرض الكتاب آنذاك، وقرأ الطفل عبدالله محمد نصر سعد، بعض النصوص التي تضمنها العدد.



وقطر الندى برايل تصدر كل ثلاثة أشهر، وتتنوع المواد المنشورة داخل كل عدد بين المواد الأدبية مثل القصة والشعر، وباب اوصف لي، ويتم في كل حلقة من خلاله وصف لبعض الكائنات وتقريبها للأطفال المكفوفين، كما يحتوي العدد على المعلومات العامة وبعض الألغاز والألعاب.

جدير بالذكر أن مجلة قطر الندى كانت سباقة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بذوي الهمم، حيث أفردت بابًا خاصًا لهم بعنوان "معا"، كما قدمت حوارات كثيرة مع الأطفال من ذوي الهمم الفائزين والمتميزين في المجال الرياضي والثقافي والعلمي، كما قدمت المجلة على صفحاتها سيناريوهات وقصصا بطولة شخصيات من ذوي الهمم مثل شخصية ذاكر المعاق حركيًا.

تصدر مجلة قطر الندى عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس مجلس الإدارة الفنان هشام عطوة، رئيس تحرير المجلة الكاتبة نجلاء علام، والمشرف على نسخة قطر الندى برايل دكتور وليد نادي.

أما عن طريقة برايل فتسمى نسبةً لمخترعها الفرنسي لويس برايل، هي نظام كتابة ليلية ألف بائية، تمكن المكفوفين من القراءة. ولذا تُكتب الحروف رموزاً بارزة على الورق مما يسمح للمكفوفين بالقراءة بفضل حاسة اللمس.

أما.عن برايل فقد ولد في 4 يناير عام 1809 في مدينة كوبفراي شرق العاصمة الفرنسية باريس، وفقد بصره وهو في الثالثة من عمره نتيجة لحادثة وقعت في طفولته. انضم إلى معهد باريس في سن العاشرة، وقبل التحاقه بالمدرسة علمه أبوه استخدام يديه بمهارة، وكان لويس حاد الذكاء فأصبح تلميذاً وموسيقياً بارعاً، وبعد تخرجه أصبح معلماً بالمعهد الملكي للشباب المكفوفين واهتم برعاية المكفوفين، ولقد تمكّن برايل أن يكتب طريقة الشيفرة العسكرية التي كان قد اخترعها الضابط الفرنسي بييرلسكي ليرسل التعليمات العسكرية إلى الجيش الفرنسي وهو في حربه مع الألمان; وتتكون أساساً من اثنتي عشرة نقطة، ويمكن أن تتكون كل الكلمات بالتبادل، إلا أن برايل استطاع تعديل واختصار الاثنتي عشرة نقطة إلى ست نقط ليسهل الموقف التعليمي على الكفيف.