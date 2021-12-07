البرلمان العربى يطالب المجتمع الدولى بوقف إمداد إيران لميليشيا الحوثى

أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخا باليستيا باتجاه العاصمة الرياض وصاروخا باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، مشيدا بيقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والتي اعترضتهم ودمرتهم بنجاح، معلناً تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها والأمن الإقليمي والدولي.

وأكد البرلمان العربي أن هذا العمل العدواني المتمثل في إطلاق صواريخ باليستية تجاه المدنيين والأعيان المدنية في المدن الآهلة بالسكان يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق وقرارات الأمم المتحدة ومخالفاً للقانون الدولي الإنساني، ويبرهن على زيف ميليشيا الحوثي الإرهابية، وعدم جديتها في إجراءات بناء الثقة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة في اليمن، وخضوعها وتبعيتها للنظام الإيراني.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية، وإلزام ميليشيا الحوثي الإرهابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية، وتحميل النظام الإيراني المسئولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي واستمراره في تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية بهدف زعزعة الأمن وإدامة الفوضى في المنطقة.

وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية مساء يوم الاثنين بدء تنفيذ عملية واسعة ضد الحوثيين "استجابة للتهديد".

وجاء الإعلان بعد أن أفاد التحالف في بيان بأن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على العاصمة الرياض.

وشدد التحالف في بيان على أنه سيضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين.

وتزامن إطلاق الصاروخ على الرياض مع وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان الوسيط بين الرياض والحوثيين.

وكان التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية قد بدأ عمليات عسكرية نوعية قبل أسابيع استهدفت عناصر ومعدات الحوثيين خاصة على جبهة مأرب.