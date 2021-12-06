فرنسا: مستعدون لدعم استئناف التعاون الاقتصادي بين السودان والاتحاد الأوروبي

أكد المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي السفير فريدريك كلافير، الاثنين، استعداد باريس للعب دور إيجابي في استئناف علاقات التعاون الاقتصادي بين السودان والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي بحضور سفيرة فرنسا لدى السودان رجاء ربيع بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

وبحث اللقاء دعم عملية الانتقال والتحول الديمقراطي في السودان، بجانب القضايا الخاصة بدعم التحول الديمقراطي واستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية بداية بتشكيل الحكومة، والمفوضيات والمجلس التشريعي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة تعبِّر عن الإرادة الحقيقية للشعب السوداني.

كما تناول اللقاء ضرورة استمرار الدفع بأجندة الإصلاح الشامل تجاه صناعة مؤسسات ديمقراطية مستقرة وفعّالة، وتطبيق بروتوكول الترتيبات الأمنية، وأهمية العمل باستكمال المرحلة الثانية من عملية السلام مع حركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو.

وأكد المبعوث الفرنسي أن زيارته للسودان تأتي لتأكيد دعم فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون لتطلعات الشعب السوداني في إنجاز عملية التحول الديمقراطي الراسخ واستقرار بلاده.

مجلس السيادة يؤكد التصدي للتفلتات في بعض الولايات



وعقد مجلس السيادة الانتقالي السوداني اليوم إجتماعه الدوري بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان. حيث تداول الإجتماع حول الأحداث المؤسفة التي وقعت ببعض المناطق بولايات دارفور وكردفان وأدت لسقوط عدد من الضحابا وإتلاف للممتلكات.

وأوضحت عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي بإسم المجلس د. سلمى عبد الجبار المبارك في تصريح صحفي أن مجلس السيادة أبدى أسفه لوقوع مثل هذه الأحداث التي لاترقى لسفك الدماء وفقد الممتلكات.

وقالت إن المجلس أكد على ضرورة التصدي للتفلتات التي تحدث من مجموعات تسعى لخلق حالة من عدم الإستقرار وبث الرعب بين المواطنين. ووجه المجلس بفرض مزيد من الضوابط و السيطرة على الأوضاع في تلك المناطق فرضاََ لهيبة الدولة وسيادة حكم القانون والحد من تدفق السلاح من دول الجوار المأزومة ووقف أنشطة التجارة غير المشروعة. كما تطرق مجلس السيادة الانتقالي إلى جهود تسريع وتيرة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وفق إتفاق جوبا لسلام السودان. وواصل المجلس تداوله بشأن الجهود المبذولة للحد من إنتشار وباء كورونا.