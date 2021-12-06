الرئيس اليمني يصدر قرارًا بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي

أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الاثنين، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وتعيين محافظ ونائب محافظ جديدين للبنك، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة المحلية.

ووفقا لقرار جمهوري نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، فإن المسؤولين المعينين حديثًا هما أحمد غالب المعبقي محافظا، ومحمد عمر باناجه نائبًا للمحافظ، حسب "رويترز".

يشهد اليمن الذي تمزقه الحرب تدهورا حادا في قيمة الريال الذي سجل 1700 للدولار أدنى مستوياته على الإطلاق، في السوق الموازية اليوم وفقًا لمتعاملين ومكاتب صرافة.

ويبقى البنك المركزي على سعر صرف رسمي عند 530 ريالا للدولار.

وأمس، دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، السعودية إلى تقديم دعم اقتصادي عاجل لحكومته لإنقاذ العملة المحلية المنهارة التي تسجل تراجعا غير مسبوق وسط موجة احتجاجات شعبية غاضبة مناوئة للحكومة المعترف بها دوليا.

أشارت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إلى أن هادي سلم السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر رسالة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وانخفضت العملة اليمنية بشكل حاد لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف غير الرسمية بمدينة عدن الساحلية وجنوب البلاد، مسجلة 1700 للدولار الواحد للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وسجل سعر صرف الدولار 1675 ريالا للشراء و1705 ريالات للبيع في التعاملات المسائية يوم الأحد في انهيار تاريخي مقارنة بنحو 215 ريالا قبل اندلاع الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.

وتسببت الأزمة الاقتصادية العميقة في اليمن، أحد أفقر الدول العربية، ونقص العملة الأجنبية والعوائق التي تواجه واردات الغذاء بارتفاع حاد في أسعار كل السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية في عدن ومدن الجنوب، لتصبح صعبة المنال لكثير من اليمنيين.

ونبهت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات محلية وغرفة التجارة والصناعة في عدن من أن الاقتصاد اليمني يقف على شفا الانهيار، ما سيدفع البلد لحافة المجاعة.

واستخدم البنك المركزي اليمني الذي مقره عدن معظم الوديعة السعودية التي بلغت ملياري دولار، والتي قدمتها المملكة في 2018 بعد أزمة سابقة في سعر الصرف للمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية.