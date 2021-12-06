الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

جينيفر لورانس «الحامل» تتألق على السجادة (صور)

جينيفر لورانس
جينيفر لورانس

تالقت النجمة جينيفر لورانس وهي بفستان فضفاض يظهر حملها، لأول مرة على السجادة الحمراء في مدينة نيويورك، خلال حضورها العرض الأول لفيلم don't look up، وذلك بعد ثلاثة أشهر من إعلانها الحمل بطفلها الأول من زوجها كوك ماروني. 

وبدت الممثلة الحامل، البالغة من العمر 31 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة، حيث ارتدت أزياء فضفاضة نوعًا ما، ولكنها كشفت عن حملها في الشهور الأخيرة، كما انضم إليها النجم ليوناردو دي كابريو في العرض الأول لفيلم "don't look up" على السجادة الحمراء.

إطلالة جينيفر لورانس

تميز الفستان الذهبي المتلألئ، بطوله على الأرض، وهو من توقيع علامة ديور، حيث ظهر نتوء الحمل على جينيفر بشكل ملحوظ، مقارنة بما كانت عليه منذ أسبوعين فقط، أثناء حضورها حفل أقيم في مدينة لينكولن سنتر.

فيلم don't look up

وفيلم "لا تبحث" الذي كتبه وأخرجه آدم مكاي، يتمحور حول اثنين من علماء الفلك من المستوى المنخفض الدكتور راندال ميندي (الممثل دي كابريو) وكيت (الممثلة لورانس)، الذين يجب أن يذهبوا في جولة إعلامية ضخمة لتحذير البشرية من اقتراب مذنب سيدمر كوكب الأرض. 

وتألق النجمان في المناسبة عن طريق أزيائهما الأنيقة، حيث تألقت جينيفر لورانس، بفستان لامع يذكرنا بسحر هوليوود القديم، بينما ارتدى النجم العالمي دي كابريو، بدلة ضيقة باللون الكحلي. 

متى بدأت قصة حب جينيفر وكوك؟

ولم يحضر كوك، زوج لورانس، 37 عامًا، في هذا الحدث، حيث بدأت قصة حبهما معًا منذ عام 2018 وخُطبا في العام التالي، ومن ثم تم عقد قرانهم في أكتوبر 2019 بحفل في رود آيلاند.

وسبق وتحدثت جينيفر عن حملها لأول مرة في مقابلة مع مجلة فانيتي فير، الشهر الماضي، حيث قالت الممثلة في المقابلة إنها "ممتنة ومتحمسة" لأن تصبح أماً لكنها ترغب في الحفاظ على خصوصية حملها. 

وشهد العرض الأول لفيلم لا تبحث، ظهورًا علنيًا نادرًا لجنيفر، التي تراجعت إلى حد ما عن التواجد في الأضواء في السنوات الأخيرة، اذ كانت حاضرة لآخر مرة على السجادة الحمراء، في يونيو 2019 في عرض فيلم  Dark Phoenix. 

نيويورك السجادة الحمراء حمل هوليوود ليوناردو دي كابريو جينيفر لورانس

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

«رياح تصل إلى عاصفة».. «الأرصاد» تُحذر من طقس الثلاثاء

«حياة كريمة» تعيد إعمار المساجد: خطوة للقضاء على مخططات الجماعة الإرهابية

كن سفيرًا.. خريجو الدفعة الأولى من البرنامج يتحدثون لـ«الدستور»

بلاغ للنائب العام يطالب بمنع مطربى المهرجانات من السفر إلى الخارج

شيخ الأزهر: الاستعمار الجديد يحاول فرض سلوكيات مرفوضة على الشرق

الرقابة الإدارية تضبط سكرتير عام محافظة القاهرة السابق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إدارة أمريكا للصراع تمنح إسرائيل الوقت لاستكمال ضم الضفة

فلسطين: إسرائيل تواصل الاقتطاع من أموالنا المُستحقة وتضعنا فى وضع مالى صعب

الصحة الإسرائيلية: الأطفال حتى 9 سنوات يُشكلون 40% من إصابات كورونا