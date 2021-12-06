جينيفر لورانس «الحامل» تتألق على السجادة (صور)

تالقت النجمة جينيفر لورانس وهي بفستان فضفاض يظهر حملها، لأول مرة على السجادة الحمراء في مدينة نيويورك، خلال حضورها العرض الأول لفيلم don't look up، وذلك بعد ثلاثة أشهر من إعلانها الحمل بطفلها الأول من زوجها كوك ماروني.

وبدت الممثلة الحامل، البالغة من العمر 31 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة، حيث ارتدت أزياء فضفاضة نوعًا ما، ولكنها كشفت عن حملها في الشهور الأخيرة، كما انضم إليها النجم ليوناردو دي كابريو في العرض الأول لفيلم "don't look up" على السجادة الحمراء.

إطلالة جينيفر لورانس

تميز الفستان الذهبي المتلألئ، بطوله على الأرض، وهو من توقيع علامة ديور، حيث ظهر نتوء الحمل على جينيفر بشكل ملحوظ، مقارنة بما كانت عليه منذ أسبوعين فقط، أثناء حضورها حفل أقيم في مدينة لينكولن سنتر.

فيلم don't look up

وفيلم "لا تبحث" الذي كتبه وأخرجه آدم مكاي، يتمحور حول اثنين من علماء الفلك من المستوى المنخفض الدكتور راندال ميندي (الممثل دي كابريو) وكيت (الممثلة لورانس)، الذين يجب أن يذهبوا في جولة إعلامية ضخمة لتحذير البشرية من اقتراب مذنب سيدمر كوكب الأرض.

وتألق النجمان في المناسبة عن طريق أزيائهما الأنيقة، حيث تألقت جينيفر لورانس، بفستان لامع يذكرنا بسحر هوليوود القديم، بينما ارتدى النجم العالمي دي كابريو، بدلة ضيقة باللون الكحلي.

متى بدأت قصة حب جينيفر وكوك؟

ولم يحضر كوك، زوج لورانس، 37 عامًا، في هذا الحدث، حيث بدأت قصة حبهما معًا منذ عام 2018 وخُطبا في العام التالي، ومن ثم تم عقد قرانهم في أكتوبر 2019 بحفل في رود آيلاند.

وسبق وتحدثت جينيفر عن حملها لأول مرة في مقابلة مع مجلة فانيتي فير، الشهر الماضي، حيث قالت الممثلة في المقابلة إنها "ممتنة ومتحمسة" لأن تصبح أماً لكنها ترغب في الحفاظ على خصوصية حملها.

وشهد العرض الأول لفيلم لا تبحث، ظهورًا علنيًا نادرًا لجنيفر، التي تراجعت إلى حد ما عن التواجد في الأضواء في السنوات الأخيرة، اذ كانت حاضرة لآخر مرة على السجادة الحمراء، في يونيو 2019 في عرض فيلم Dark Phoenix.