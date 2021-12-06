وزير الأوقاف يشدد على ضرورة تلقي لقاح كورونا (فيديو)

دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جموع المصريين إلى سرعة تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك حفاظا على الصحة العامة وصحة المجتمع والإنسانية واستجابة للتعليمات الطبية، لافتا إلى أن الرأي الديني في ذلك يتبع أهل الاختصاص.

وأكد وزير الأوقاف، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته عن على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من التعرض للإصابة للفيروس.

وشدد على ضرورة اتباع ضوابط إقامة الصلاة في المساجد.

وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بعد الإعلان عن تشكيلها وفق القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وبناءً على طلب وزير الأوقاف، وافقت اللجنة على السماح بإقامة صلاة الجنازة داخل المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً.