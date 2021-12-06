«التخطيط»: 318 مليار جنيه تكلفة تطوير المناطق العشوائية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المناطق العشوائية غير المخططة وغير الآمنة مثلت تحديًا كبيرًا أمام الدولة المصرية، لذلك أولت الدولة لذلك الملف عناية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، وبلغ عدد المناطق غير الآمنة التي طورت منذ عام 2014 حتى 2020 نحو 296 منطقة من إجمالي 357 منطقة.

وأشارت وزارة التخطيط إلى أنه نتيجة للجهود التي قامت بها الدولة انخفض عدد السكان في المناطق غير الآمنة بنسبة 35% عام 2019، وتستهدف استراتيجية التنمية المستدامة خفض عدد السكان في المناطق غير الآمنة بنسبة 100% عام 2030، من خلال خطة متكاملة تضع في الاعتبار توافر الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون مثل المدارس ودور العبادة ومراكز الشباب ومراكز صحية وغيرها لضمان وجود بيئة آمنة للمواطنين.

أما فيما يخص المناطق العشوائية غير المخططة، بلغت مساحتها 152 ألف فدان في عام 2014، وجرى العمل على تطوير تلك المناطق ورفع كفاءة البنية الأساسية فيها خلال الأعوام الماضية، ليصل عدد المناطق التي طورت إلى 53 منطقة عشوائية غير آمنة بمساحة 4616 فدانًا في عام 2020، ويجرى العمل على تطوير 79 منطقة بمساحة 6941 فدانًا، وبلغ إجمالي تكلفة تطوير المناطق غير المخططة 318 مليار جنيه، وفيما يخص تطوير الأسواق العشوائية تم تطوير قرابة 20 سوقًا من إجمالي 1105 أسواق، وتستهدف استراتيجية التنمية المستدامة خفض نسبة مساحة المناطق العشوائية المناطق الحضرية إلى أقل من 20% عام 2020، وأقل من 5% في عام 2030.

وأوضحت الوزارة، أن نسبة المناطق غير الآمنة التي تم تطويرها بمحافظة القاهرة بلغت 46% إلى إجمالي المناطق غير الآمنة، وبلغت النسبة بمحافظة الإسماعيلية 72%، والإسكندرية 55%، الشرقية 55%، أسيوط 86%، ومطروح 72%.