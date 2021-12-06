طالب هندسة قتل معلمة بالمعاش لسرقتها في الدقهلية.. تجديد حبس

قررت محكمة جنح مركز المنصورة، اليوم، تجديد حبس طالب ‏الهندسة المتهم بقتل معلمة بالمعاش لمدة 15 يوما وحددت جلسة 21 ديسمبر 2021 للنظر في تجديد ‏حبسه، بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة قتل المجني عليها عندما توجه لسرقتها.‏

وكان اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز المنصورة بعثور أهالي قرية "تلبانه" مركز المنصورة، علي جثة "آ. ‏ل . ر"، 62 سنة، معلمة بالمعاش، مقتولة ومربوطة بحل، وتبين أنها تقيم في منزل مكون ‏من 5 طوابق وتعيش بمفردها في الدور الأول منه، بينما زوجات أبنائها المسافرين للخارجين في ‏الأدوار العلوية، وبفحص كاميرات المراقبة تبين دخول شخص متخفي ويرتدي كاب وكمامة إلى ‏البيت.‏

- نتائج التحريات

وتوصلت تحريات مباحث الدقهلية، أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يدعي "إ أ. ص."، طالب ‏بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة، والذي تربطه صلة قرابة بزوجة نجل المجني عليها، ‏واستغل تلك القرابة في سرقة مفتاح البيت منها، واستطاع الوصول إليه متخفيا وفتح بوابة المنزل ودخل ‏وانتظر في مدخل البيت خروج المعلمة من شقتها إلا أنها لم تخرج، فاقتحم عليها شقتها، وعندما ‏حاولت الصراخ كتم أنفاسها حتى سقطت مغشيا عليها.

- اعترافات المتهم



واعترف المتهم في التحقيقات، أن المجني عليها عرفته، وخشي أن تفضحه، فربطها بحل، ثم ‏طعنها في رقبتها بسكين، وقام بسرقه مصوغاتها الذهبية وتليفونها وفر هاربا من المكان.

وأكد شقق المجني عليها أنه أرسل أولاده لكي يطلبوا منها أن تحضر لتناول طعام ‏الإفطار معه لأنها كانت صائمة في هذا اليوم فاكتشفوا مقتل عمتهم.‏