الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

والدة سفاح الإسماعيلية: هو أفضل أولادى و«الشابو» أثر عليه بشكل كبير

سفاح الاسماعيلية
سفاح الاسماعيلية

استمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية إلى دفاع المتهم المعروف بسفاح الإسماعيلية، وكذلك أقوال والدة المتهم وشقيقته داخل القاعة، واللتين انهارتا بالبكاء واستقبلهما المتهم بالأحضان، وقال لهما «أمر الله» وسط حالة من البكاء والأحضان من الطرفين.

وقالت والدة المتهم، إنه بدأت سلوكياته في التغيير عقب تناوله المواد المخدرة وخاصة مخدر الشابو، وأثر عليه بشكل كبير، وكنا نظنه سحرا وليس تأثير المخدر.

وأضافت والدة المتهم، أن نجلها هو أفضل أولادها، ولم تكن تتوقع منه ذلك، وأنه كان يصلي ويصوم.

وقررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، تأجيل  محاكمة «سفاح الإسماعيلية» المتهم بقتل مواطن ذبحًا، عمدًا، بالإسماعيلية، والشروع في قتل 2 آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية لسماع دفاع المتهم لجلسة 9 ديسمبر.

تأجيل محاكمة سفاح الإسماعيلية

وقال أحمد ثابت، محامي المجني عليه في واقعة جريمة قتل مواطن ذبحا بمحافظة الإسماعيلية، إن محكمة الاستئناف أمرت بتأجيل محاكمة المتهم، بعدما طلب محامي المتهم أجلا للاطلاع على تفاصيل القضية.

وأوضح محامي ضحية الإسماعيلية، أن جميع الأدلة ثبتت على المتهم، بحيازته أسلحة بيضاء، وثبوت تعاطيه للمواد المخدرة، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي الذي أثبت سلامته من أي أمراض نفسية أو عقلية، خلال ارتكابه الجريمة أو قبلها.

محكمة جنايات الإسماعيلية سفاح الاسماعيلية والدة المتهم دبور مخدر الشابو سحرا

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