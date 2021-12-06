القبض على عاطلين بحوزتهم كمية من المخدرات بحدائق القبة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 2 من العناصر الإجرامية حدائق القبة، بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية").. بإستئجار شقة بدائرة القسم وإتخاذها مكاناً لمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (كمية من مخدر الشابو " الآيس" - مبلغ مالى - 3 هواتف محمول - 2 ميزان حساس - 2 سلاح أبيض - دراجة نارية ملك أحدهما "بدون لوحات معدنية، حال توقفها أسفل العقار").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهما والأسلحة البيضاء لحماية نشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.