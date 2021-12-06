«تموين» المنيا يضبط 2887 مخالفة في نوفمبر الماضي

أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن ضبط 2887 مخالفة متنوعة، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية و التفتيشية المكبرة المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، والتي نظمتها المديرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة على مدار شهر نوفمبر الماضي.

- تفاصيل المخالفات

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حول جهود المديرية على مدار شهر نوفمبر الماضي، أن الحملات أسفرت عن تحرير 2140 مخالفة في مجال متابعة المخابز البلدية منها 648 إنتاج خبز ناقص الوزن، و233 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و56 مخالفة توقف دون عذر، و18 تصرف وتجميع، و20 عدم وجود میزان حساس، و41 عدم وجود سجلات، و1124 مخالفة تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل - عدم حمل شهادة صحية -عدم نظافة أدوات العجن).

وأشار الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إلى أنه في مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم تحرير 747 مخالفة منها 129 لعدم الاعلان عن الاسعار، و19 بدون صلاحية، و 18 بدون ترخيص، و6 مخالفات اسطوانات غاز، و41 لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ذبحها خارج المجازر الحكومية، و106 مخالفات لقانون113، و 220 لتجار تموينيين، و تحرير 15 مخالفة مواد بترولية، و 12 مخالفة غش تجاري ،مشيرا إلي أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها .

وأكد وكيل وزارة التموين علي استمرار المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية في حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق، والمحلات التجارية، والمخابز البلدية المدعمة، ومحطات بيع المواد البترولية، ومصانع تعبئة الغاز بمراكز المحافظة التسع، لضبط الأسعار والحالة التموينية والتأكد من توافر كافة السلع وصحة وسلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية وعدم استغلال حاجة المواطنين وضبط جميع المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.