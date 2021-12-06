«فيلم وندوة وجائزة».. «الشباب والرياضة» بالدقهلية تنفذ مشروعا لتنمية المواهب

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، فعاليات اليوم الأول من مشروع البرامج التعليمية والمهارية لأبناء مبادرة "حياة كريمة" ، تحت شعار فيلم وندوة وجائزة للمرحلة السنية من 12 وحتى 16 سنة في 10 مراكز شباب بالقرى المطورة حياة كريمة والمراكز الأشد احتياجا.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات علاء الشربيني وكيل الوزارة، و هالة عثمان مدير الإدارة العامة للبرامج بالإدارة المركزية للطلائع.

فيما جرت فعاليات اليوم الأول بمركز شباب السعدية التابع لإدارة شباب شربين، وتم التنفيذ بين الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة الطلائع بالمديرية، وذلك تحت إشراف كلا من الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، و منى هيكل مدير إدارة الاحتفالات والمعارض بالإدارة المركزية للطلائع، وصلاح امبابي مدير عام إدارة الطلائع بالمديرية، و محمد عبد الوهاب مسئول النشاط بالإدارة المركزية للطلائع، و أبو الفتوح البراشي مدير عام إدارة شباب شربين، و محمد سعد، و الدكتورة غادة حمدي، و نها البدوي، والدكتورة لمياء حماد مسئولي المشروع بإدارة الطلائع بالمديرية، ومصباح عاشور رئيس قسم الطلائع بإدارة شباب شربين.

وعرض المدرب مصطفى النحاس فيلما على 50 مشاركا من الطلائع من خلال، وناقشهم في محتوى الفيلم، كما ألقى الأسئلة على الطلائع لمعرفة مدى استيعابهم للفيلم، وما قدم به من مادة علمية وتم توزيع الجوائز على الطلائع الفائزين في نهاية اليوم.

و تستهدف البرامج التعليمية والمهارية التى تنفذها الإدارة المركزية للطلائع بالوزارة لأبناء قري "حياة كريمة"، 12500 من النشء فى المرحلة العمرية من 12 حتى 16عاماٍ، ويتم تنفيذها داخل 250 مركز شباب فى مختلف المحافظات خلال الفترة من سبتمبر الجاري وحتي يونيو من العام المقبل.

و تسعى تلك البرامج إلى إكساب الطلائع العديد من الإتجاهات الإيجابية والتثقيفية والمهارات نحو التعلم والإطلاع على أحدث الأفلام الوثائقية من خلال ورش عمل تفاعلية تعرض أفلام وثائقية بشأن كوكب الأرض والتغيرات الحادثة في الكون.