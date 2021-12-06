بداية من يناير.. تايوان تفرض التطعيم الإلزامي ضد «كورونا» في 24 جهة

قررت تايوان ، فرض التطعيم الإلزامي في 24 جهة عمل من بينها المؤسسات التعليمية ابتداءً من الروضة إلى المرحلة الثانوية، ومنشآت الرعاية الاجتماعية بما فيها دور الرعاية النهارية، والمناطق الترفيهية كمراكز الألعاب المقنطرة وصالونات الكارتيه.

وقال مسؤولون في تايوان - وفقا لما أوردته صحيفة "فوكس تايوان" عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين- إن ذلك يأتي كاستجابة لانتشار متحور (أوميكرون) في أرجاء العالم، موضحين أنهم سيطلبون من الجهات الموظفة في تلك المنشآت بدءا من الأول من يناير منع دخول الموظفين ما لم يمض 14 يومًا على حصولهم على التطعيم التام، حيث سيتعين على الموظفين الذين لديهم استثناءات طبية إبراز نتائج فحوص بعدم إصابتهم بالفيروس أسبوعيا.

فيما أعلن مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان السبت تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها كانت قادمة من الخارج ، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم عن المركز قوله إن أصحاب حالات الإصابة الجديدة هم ثلاثة تايوانيين وتسعة أجانب، جاءوا من إثيوبيا وإندونيسيا والفلبين، ووصلوا إلى تايوان في الفترة من 12 حتى 25 نوفمبر الجاري.

وأشارت بيانات المركز إلى أنه حتى الآن، أكدت تايوان إجمالي 16 ألفا و578 حالة إصابة بفيروس كورونا، منها 14 ألفا و426 حالة إصابة محلية، منذ 15 مايو الماضي ، عندما سجلت البلاد، لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وذكر المركز أنه مع عدم تسجيل أي حالات وفاة اليوم، مازال عدد الوفيات المؤكدة بسبب الفيروس، عند 848 تم تسجيلها منذ 15 مايو الماضي عدا 12 حالة وفاة.