الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يعلن عن حزمة من القرارات لتسهيل إجراءات الباحثين

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا بمقر كلية العلوم، مع مجموعة من كبار الباحثين بجامعة الإسكندرية، والأعلى في تصنيف h-index، من كليات العلوم والطب البيطري ومعهد الدراسات العليا والبحوث، والآداب، وذلك بحضور الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني إسماعيل، عميد كلية العلوم، والدكتور أحمد يونس مدير مركز النشر العلمي الدولي بالجامعة.

ورحب رئيس الجامعة خلال الاجتماع بالباحثين، وأشاد بجهودهم المبذولة في تحسين منظومة البحث العلمي بالجامعة، التى تعد قاطرة التنمية لحل العديد من المشكلات والنهوض بالمجتمع، وأحد العناصر الهامة للارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية عالميًا.

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واستمع رئيس الجامعة ونائبه خلال الإجتماع لأفكار ومتطلبات الباحثين، مؤكدًا أن هذه الجلسة تهدف إلى التواصل مع الباحثين المتميزين والإستماع إلى آرائهم وأفكارهم  والوقوف على كل المشاكل والتحديات التي تواجههم لعلاجها.

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وأكد «قنصوة» على وضع كل إمكانات وخبرات الجامعة في خدمة البحث العلمي وتوفير كل سبل الدعم للباحثين في إطار استراتيجيات وخطط بحثية واضحة تتبناها جامعة الإسكندرية في الوقت الراهن حتى لا يعمل الباحثين في جزر منعزلة.

وأعلن قنصوة عن حزمة من القرارات الهامة لتسهيل الإجراءات الإدارية للباحثين بجامعة الإسكندرية والقضاء على التعقيدات البيروقراطية التي تواجه الباحثين، ومن بينها انتهاء كل الإجراءات الإدارية خلال ٣ أيام عمل فقط من خلال وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، فضلًا عن توريد الأجهزة البحثية محلية الصنع خلال أسبوع فقط، وأشار قنصوة إلي أن الجامعة تعتزم تصميم برنامج app إلكتروني متخصص للباحثين بجامعة الإسكندرية يتضمن بصمة إلكترونية Electronic  Signature ليتمكن الباحثون من ملء كل الاستمارات الخاصة بمشروعاتهم ووضع البصمة الإلكترونية عليها دون الحاجة لمزيد من إهدار الوقت للباحثين.

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فيما أكد الدكتور أشرف الغندور أن تلك الجلسة تأتي في إطار التنافسية العالمية في مجال البحث العلمي، وتقديم الدعم لعلماء جامعة الإسكندرية وباحثيها وتحفيز طاقات الباحثين لإثراء البحث العلمي وزيادة الإنتاج من النشر العلمي في الدوريات والمجلات العلمية الدولية.

جامعة الإسكندرية منظومة البحث العلمي قاطرة التنمية الدعم للباحثين تحفيز طاقات الباحثين

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