«مستقبل وطن» يكلف هيئته البرلمانية بإعداد قانون صندوق «قادرون باختلاف»

أصدر حزب مستقبل وطن، بيانًا أكد خلاله أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة جهات الدولة، قرر الحزب تفعيل حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس.

وأضاف الحزب في بيان صادر عنه، أن الحزب قرر تفعيل حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس وتتضمن العمل على تنمية مهارات الفائزين وثقل إبداعاتهم وتوفير كافة البرامج التدريبية لذوي الهمم.

كما قرر الحزب تخصيص نسبة مشاركة في كافة الفعاليات التي ينظمها الحزب من المبادرات الاجتماعية لذوي الهمم بكافة الأمانات التنظيمية.

وأعلن الحزب تكليف هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بإعداد مشروع قانون خاص بإنشاء "صندوق قادرون باختلاف" لتنظيم عمله وتوفير الموارد اللازمة له.