الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«مستقبل وطن» يكلف هيئته البرلمانية بإعداد قانون صندوق «قادرون باختلاف»

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

أصدر حزب مستقبل وطن، بيانًا أكد خلاله أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة جهات الدولة، قرر الحزب تفعيل حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس. 
وأضاف الحزب في بيان صادر عنه، أن الحزب قرر تفعيل حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس وتتضمن العمل على تنمية مهارات الفائزين وثقل إبداعاتهم وتوفير كافة البرامج التدريبية لذوي الهمم.

كما قرر الحزب تخصيص نسبة مشاركة في كافة الفعاليات التي ينظمها الحزب من المبادرات الاجتماعية  لذوي الهمم بكافة الأمانات التنظيمية.

وأعلن الحزب تكليف هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بإعداد مشروع قانون خاص بإنشاء "صندوق قادرون باختلاف" لتنظيم عمله وتوفير الموارد اللازمة له.

حزب مستقبل وطن مستقبل وطن الرئيس عبدالفتاح السيسي ذوي الهمم المبادرات الاجتماعية مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف

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وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

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