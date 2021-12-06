الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تسمح للوافدين ممن تلقوا لقاح «سبوتنيك فى» بدخول المملكة

سبوتنيك V
سبوتنيك V

أعلنت هيئة الصحة العامة السعودية السماح لمتلقي لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا، بدخول المملكة، للقيام بزيارات قصيرة مثل العمرة والحج ابتداء من أول يناير 2022.
 

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنها"أدرجت اللقاح الروسي، ضمن تحديثات تطبيق "وقاية" للقاحات المسموح للمطعمين بها، دخول المملكة".
 

وكان الصندوق الروسي للاستثمار المباشر الذي موّل إنتاج لقاح "سبوتنيك في" أعلن أن السعودية "أعطت موافقتها على دخول أفراد تلقوا لقاح سبوتنيك في الروسي إلى أراضيها".
 

وأضاف بيان الصندوق أن القرار "سوف يمكن مسلمين من كل أنحاء العالم ممن تلقوا لقاح سبوتنيك في من أداء مناسك الحج و العمرة" في مكة والمدينة.

 

وأشار البيان إلى أنه "سيتعيّن على السياح الأجانب الذين تلقوا لقاح سبوتنيك في أن يخضعوا لحجر لمدة 48 ساعة و لفحص بي.سي.آر".

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "و وهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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