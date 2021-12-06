الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

الأرجنتين تسجل أول حالة للإصابة بمتحور أوميكرون

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

أفادت وزارة الصحة الأرجنتينية، بتسجيل أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا في البلاد.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "في 5 ديسمبر الجاري أكد معمل التحكم الوطني تسجيل أول حالة للإصابة بمتحور "أوميكرون" في الأرجنتين لدى مسافر قادم من جنوب إفريقيا".

وأضافت الوزارة أن المواطن الأرجنتيني كان عائدا من جنوب إفريقيا عبر الولايات المتحدة ودخل أراضي البلاد في 30 نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن اختباري كورونا أجريا عليه قبل إقلاعه وبعد وصوله إلى البلاد أظهرت نتائج سلبية. وفي 2 ديسمبر الجاري أجرى المسافر وهو في الحجر الصحي، اختبارا جديدا أظهر نتيجة إيجابية. وتدل نتائج الوزارة على أنه لا يوجد لدى هذا المسافر الملقح ضد فيروس كورونا بالكامل أي أعراض للمرض.

كانت السلطات الأرجنتينية أدخلت في 29 نوفمبر الماضي إلزامية الخضوع للحجر الصحفي لكل المسافرين الذين زاروا جنوب إفريقيا قبل 14 يوما من دخولهم الأراضي الأرجنتينية.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الإفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

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