الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 80 طنا من مخلفات تطهير الشنايش بالإسكندرية

رفع مخلفات بالإسكندرية
رفع مخلفات بالإسكندرية

واصلت إدارة الرقابة والرصد البيئي بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة رشا شوقي، وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر، وشركة الصرف الصحي، الحملات المكبرة على مستوى أحياء الإسكندرية، لإزالة ورفع جميع أعمال تطهير الشنايش والمطابق المستمرة خلال الأيام الماضية.

وأسفرت الحملات، حيث تم رفع 80 طن مخلفات وتجريف أتربة بشارع النقل والهندسة بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية استعدادًا  لسقوط الأمطار.

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رفع  مخلفات بالإسكندرية

يأتي ذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات المعنية والتنفيذية بإتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة.

وتعرضت محافظة الإسكندرية، اليوم، لسقوط أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من المدينة صحبها نشاط في حركة الرياح وارتفاع نسبي في أمواج البحر، بالتزامن مع نوة قاسم التي تضرب عروس البحر بدءًا من اليوم.

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رفع  مخلفات بالإسكندرية

وشهدت المحافطة نشاط في الرياح منذ صباح اليوم، مع استمرار الغيوم والسُحب منذ أمس، وذلك ضمن موجة الطقس الغير مستقر التي تتعرض لها المدينة وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادًا لهطول الأمطار طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث تم رفع درجات الاستعداد و انتشار السيارات و البدلات لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، فضلًا عن  استمرار أعمال التطهير للشنايش و المطابق و تفريغ بيارات محطات الرفع، متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة.

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رفع  مخلفات بالإسكندرية

وشدد «نافع» على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

كما أكد على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.

محافظة الاسكندرية تطهير الشنايش 80 طن مخلفات الجهات المعنية والتنفيذية الأحوال الجوية التغييرات المناخية

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وائل لطفي

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