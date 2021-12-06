الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. التأمينات تنتهى من صرف الشريحة الثانية

معاشات
معاشات

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن أنه سيتم الانتهاء من صرف معاشات الشريحة الثانية للمستحقين الذين يحصلون على أقل من 2000 جنيه اليوم الإثنين، لمن يتقاضون من البريد منعا للتكدس والزحام.

 

وأكدت الهيئة، أن الشريحة الثالثة الأقل من 3000 جنيه، ستبدأ الصرف الثلاثاء المقبل، على أن يتوالي صرف الشرائح تباعا، موضحة أنه تم الإنتهاء من الشريحة الأولى لأقل من 1000 جنيه الخميس الماضي.

 

وأوضحت الهيئة أن، عدد منافذ صرف معاشات شهر ديسمبر 2021 على مستوى الجمهورية بلغ 19 ألفًا و 173 منافذ خلال نوفمبر الجاري، مقارنة بـ19 ألفًا و180 منفذًا فى سبتمبر الماضي.

 

وأعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إطلاق مجموعة خدمات تأمينية عبر بوابة مصر الرقمية والتي تمكن المواطن المصري بالحصول على تلك الخدمات بكل سهولة ويسر ودون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية، مشيرًا إلى أن البداية كانت بطرح 15 خدمة.

وزيرة التضامن الاجتماعي مواجهة فيروس كورونا صرف المرتبات الهيئة القومية للتامين الاجتماعي صرف معاشات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

أخر مستجدات رحلات العمرة للمصريين وموعدها وهذه الأسعار

أول تعليق من محمود الخطيب بعد وعد الرئيس السيسى لأحمد طارق بالانضمام للأهلى

اليوم.. التأمينات تنتهى من صرف الشريحة الثانية

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الإثنين 6 ديسمبر 2021

موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير وأسعار الدخول للمواطنين والأجانب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إنترنت الأشياء.. اقتصاد يقلب موازين العالم

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

الحسين عبدالرازق

الموضوع أكبر من سوستة!

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة» الإسرائيلية: 11 حالة تأكد إصابتها بمتحور أوميكرون حتى الآن

جيوب الحركة.. كيف أقامت حماس وحدة عسكرية داخل لبنان؟

فلسطين: الاحتلال يستخدم مصطلح «الإرهاب» جزافًا لوصم مواطنينا