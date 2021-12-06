اليوم.. التأمينات تنتهى من صرف الشريحة الثانية

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن أنه سيتم الانتهاء من صرف معاشات الشريحة الثانية للمستحقين الذين يحصلون على أقل من 2000 جنيه اليوم الإثنين، لمن يتقاضون من البريد منعا للتكدس والزحام.

وأكدت الهيئة، أن الشريحة الثالثة الأقل من 3000 جنيه، ستبدأ الصرف الثلاثاء المقبل، على أن يتوالي صرف الشرائح تباعا، موضحة أنه تم الإنتهاء من الشريحة الأولى لأقل من 1000 جنيه الخميس الماضي.

وأوضحت الهيئة أن، عدد منافذ صرف معاشات شهر ديسمبر 2021 على مستوى الجمهورية بلغ 19 ألفًا و 173 منافذ خلال نوفمبر الجاري، مقارنة بـ19 ألفًا و180 منفذًا فى سبتمبر الماضي.

وأعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إطلاق مجموعة خدمات تأمينية عبر بوابة مصر الرقمية والتي تمكن المواطن المصري بالحصول على تلك الخدمات بكل سهولة ويسر ودون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية، مشيرًا إلى أن البداية كانت بطرح 15 خدمة.