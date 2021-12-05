الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جولة مسائية لمحافظ الجيزة لمتابعة أعمال تطوير شارع مراد (صور) 

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

 تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير شارع مراد بحي جنوب الجيزة للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال والتزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد لها. 

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ووجه المحافظ رئيس حي جنوب ومديرية الطرق بالمتابعة الميدانية لالتزام الشركة بالمواصفات المحددة للأعمال مع تكثيف ورديات العمل؛ لسرعة الانتهاء من الأعمال لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة .
 

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وتفقد محافظ الجيزة متفرعات شارع مراد موجها بضرورة رفع كفاءة تلك المحاور بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية للتكامل الصورة الحضارية للقطاع بالكامل، وتيسير الحركة المرورية بالطريق . 

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وحرص المحافظ على الاستماع لآراء المواطنين في الأعمال مؤكدا سرعة الانتهاء منها وتلاشي أي ملاحظات في التنفيذ من قبل الشركة المنفذة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب وممثلو الشركة المنفذة.

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وانتهت الشركة المنفذة من أعمال تركيب البلدورات  وبلاط الإنترولك  وأحواض النباتات وأشجار الزينة وأعمدة الإنارة والكشافات ولمبات الليد بالجزيرة الوسطى، وعلى جانبى الطريق بداية من نزلة كوبرى الجيزة ولمسافة 500 متر بإتجاه ميدان النهضة. 

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ورصدت محافظة الجيزة الحاجة الماسة لتنفيذ أعمال تطوير شامل لميدان المساحة بحي الدقي، ويعد واحدًا من أقدم الميادين بالمحافظة، حيث عانى الميدان من وجود تكدسات واختناقات مرورية كبيرة وانتظار خاطئ للمركبات لعدم وجود أماكن مخصصة لهم، مع تهالك لأرصفة المشاة وطبقة الطريق والمسطحات الخضراء بالميدان، الأمر الذي كان يعكس مظهرًا غير حضاري. 

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وبدأت محافظة الجيزة بتنفيذ أعمال تطوير شاملة للميدان، بعد الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لإحداث طفرة حضارية بالميدان. 
 وتشمل أعمال التطوير زيادة المسطحات والمساحات الخضراء بالميدان ودعمه بأعمدة الإنارة الديكورية لإضفاء لمسة جمالية، إضافة إلى تنظيم تواجد وأماكن انتظار السيارات، بما يحقق السيولة المرورية بالمنطقة وعدم إعاقة حركة السير بمحيط الميدان.  
 بالإضافة إلى الاهتمام بإجراء تنسيق عام للميدان وفقًا للرؤية الهندسية الصحيحة واستكمال تطوير أرصفة المشاة وأعمدة الإنارة والنخيل لتتكامل الرؤية البصرية الجمالية للميدان. 
 

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