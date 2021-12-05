الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

10 معلومات عن مشروع «معى» بين مصر وإسبانيا لحوكمة الهجرة

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

أعلنت إسبانيا عن إطلاق مشروع "معي" مع مصر للتعاون من أجل حوكمة الهجرة بدعم من الاتحاد الأوروبي، في ظل العلاقات القوية التي تجمع البلدين.

 

وترصد الدستور أبرز المعلومات عن مشروع "معي" أو(CONMIGO) كما تسميه مدريد:

 

- المشروع سيتم بالتعاون بين الوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية واللجنة الوطنية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الاتجار بالبشر.

 

- المشروع مدعوم من الاتحاد الأوروبي والعديد من المؤسسات المصرية من أجل حوكمة الهجرة.

 

- تمتد مدة مشروع "معي" بين القاهرة ومدريد لمدة ثلاث سنوات.

 

- مشروع معي يأتي ضمن التعاون بين مصر وإسبانيا في مجال حوكمة الهجرة، بحكم أنهما بلدان متماثلين ولديهما تشابه في حالات الهجرة الثلاثة من حيث بلدان المنشأ والمقصد وعبور المهاجرين.

 

- المشروع بين مصر وإسبانيا سيركز على تشجيع حوكمة الهجرة من خلال الصندوق الاتئماني للاتحاد الأوروبي من أجل الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين من إفريقيا (EUTF-NoA) .

 

- عمل المشروع على تحسين الإمكانية وإدارة البيانات المتعلقة بالهجرة.

 

- المساهمة في تعزيز الأطر السياسية والتشريعية والمؤسسية الخاصة بالهجرة القانونية في مصر وتعزيز الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

 

- مشاركة العديد من المؤسسات المصرية في دعم المشروع مع مدريد مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة القوى العاملة والمجلس القومي لحقوق الإنسان مع نظرائهم الإسبان.

 

- سيشمل المشروع الجديد التدريب وتبادل الخبرات للموظفين الحكوميين، وتوفير أو تحسين الأدوات الرقمية الموجودة لإدارة المعرفة.

 

- توفير المشروع المشترك لتحديث بيانات الهجرة وتنفيذ حملات توعية عامة تصل إلى المحافظات الرئيسية التي لديها أعلى معدلات الهجرة غير الشرعية في البلاد.

 

ويأتي إطلاق مشروع "معي" بعد زيارة رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز، إلى القاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية وإجراء مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين شملت العديد من القضايا والاتفاق على تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة ومدريد.

اسبانيا معي مشروع معي مصر الاتحاد الأوروبي الهجرة CONMIGO مدريد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

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