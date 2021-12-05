الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«العين عضو النور».. افتتاحية عدد مجلة الكرازة الجديد

الانبا سرابيون
الانبا سرابيون

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددها الأحدث من المجلة الرسمية لها "الكرازة" التي تبث أحدث قرارات البابا تواضروس الثاني والكنيسة، وحملت صورة الغلاف أيقونة قبطية للثيؤطوكوس (العذراء وهي تحمل الطفل يسوع) مصحوبة بأحد أقوال القديس كيرلس الكبير عن تجسد الابن الوحيد واتحاده بطبيعة البشرية، بمناسبة صوم الميلاد.

كما تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن موضوع "العين عضو النور"، خلال افتتاحية العدد والذي ناقش خلاله أهمية نقاوة العين للحفاظ على طهارة الجسد.

كما ناقش الأنبا بنيامين أسقف المنوفية موضوع “مفهوم الصلاة ” بالمسيحية، وأهميتها بحياة كل فرد مسيحي، أما الانبا سرابيون قد ناقش موضوع “تشخيص الامراض الوراثية ”.

قداسة البابا تواضروس الثاني الكرازة ت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الطفل يسوع طبيعة البشرية

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