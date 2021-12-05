«العين عضو النور».. افتتاحية عدد مجلة الكرازة الجديد

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددها الأحدث من المجلة الرسمية لها "الكرازة" التي تبث أحدث قرارات البابا تواضروس الثاني والكنيسة، وحملت صورة الغلاف أيقونة قبطية للثيؤطوكوس (العذراء وهي تحمل الطفل يسوع) مصحوبة بأحد أقوال القديس كيرلس الكبير عن تجسد الابن الوحيد واتحاده بطبيعة البشرية، بمناسبة صوم الميلاد.

كما تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن موضوع "العين عضو النور"، خلال افتتاحية العدد والذي ناقش خلاله أهمية نقاوة العين للحفاظ على طهارة الجسد.

كما ناقش الأنبا بنيامين أسقف المنوفية موضوع “مفهوم الصلاة ” بالمسيحية، وأهميتها بحياة كل فرد مسيحي، أما الانبا سرابيون قد ناقش موضوع “تشخيص الامراض الوراثية ”.